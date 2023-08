Apple A17 Bionic: svelate le novità per iPhone 15 Pro/Pro Max

Se tutto va come previsto, la strategia avviata con la serie 14 resterà immutata, e questo significherà A16 Bionic su iPhone 15 e 15 Plus mentre il nuovo Apple A17 Bionic sarà solo su iPhone 15 Pro e Pro Max. Lo abbiamo visto con gli attuali modelli, dove 14 e 14 Plus sono alimentati dall'A15 Bionic mentre A16 Bionic è esclusiva dei due melafonini più avanzati. Ma quali saranno le novità del System-on-a-Chip di nuova generazione?

Ecco come miglioreranno le prestazioni offerte da Apple A17 Bionic su iPhone 15 Pro e Pro Max

Crediti: MacRumors Forums

A rivelarcele in anteprima è il leaker URedditor, che su Twitter X pubblica una lista delle specifiche tecniche che configurerebbero Apple A17 Bionic, che migliorerebbe sotto vari fronti. A partire dal processore, che sarebbe sempre una CPU 6-core ma con frequenze maggiorate, salendo dai 3,46 GHz dell'A16 Bionic ai 3,7 GHz. Non vengono specificate le frequenze della GPU, ma sappiamo che dovrebbe avere anch'essa 6-core anziché 5, ma rimane da scoprire se Apple seguirà Qualcomm e MediaTek e integrerà il ray-tracing hardware.

Vengono poi menzionati 6 GB di RAM LPDDR5 (prodotte da Micron/Samsung), e il tutto sarebbe contenuto in un System-on-a-Chip prodotto da TSMC con processo produttivo N3B a 3 nm, una filiera che sarà esclusiva di Apple (almeno per i primi mesi). Nonostante queste migliorie, si vocifera che esisteranno due varianti di Apple A17 Bionic, di cui una meno potente dell'altra.

