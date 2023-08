HOTWAV Cyber 13 Pro è il rugged che non teme nulla: display FHD+ da 6.6″ e 12 GB di RAM

Nei posti di lavoro più pericolosi come cantieri e siti di costruzione l'incidente, purtroppo, è sempre dietro l'angolo sopratutto per i nostri poveri smartphone. Per questo motivo aziende specializzate come HOTWAV realizzano dei dispositivi rugged in grado di resistere a qualsiasi avversità: urti, cadute, immersioni accidentali non sono un problema per il nuovo Cyber 13 Pro che arriva oggi sul mercato con delle specifiche tecniche che vi faranno sicuramente venir voglia di provarlo.

Il nuovo rugged HOTWAV Cyber 13 Pro ha un'autonomia “infinita” grazie alla batteria da 10800 mAh

Crediti: HOTWAV

HOTWAV Cyber 13 Pro è uno smartphone rugged con display Corning Gorilla Glass da 6.6″ con risoluzione FHD+ costruito per resistere ad ogni pericolo, grazie ad una scocca incredibilmente robuta che mette a disposizione una protezione di livello militare contro urti e cadute. Le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD 810H assicurano che il dispositivo non subisca danni in alcuna situazione, compresa l'immersione fino ad un metro e mezzo per ben 30 minuti. Per assicurare questo tipo di protezione, il design offre angoli squadrati che garantiscono un assorbimento perfetto delle cadute.

Il nuovo Cyber 13 Pro è dotato di processore UNISOC T619 con CPU octa-core fino a 2.2 GHz, affiancato da ben 12 GB di RAM (con la possibilità di arrivare a 20 GB grazie a 8 GB di RAM virtuale) ed uno spazio di archiviazione da 256 GB con supporto per le microSD fino a 2 TB. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo smartphone, tuttavia, è la sua enorme batteria: con una capienza di 10.800 mAh, il dispositivo è in grado di rimanere accesso per giorni e giorni (fino a 1500 ore di standby), senza preoccuparsi troppo di doverlo ricaricare la sera. Anche in quel caso, però, la ricarica sarà molto rapida grazie al supporto per il fast charge da 20 W. La potenza batteria può essere sfruttata anche come Power Bank grazie alla ricarica inversa che permette di caricare le batteria degli altri dispositivi.

Crediti: HOTWAV

Anche il comparto fotografico non è da meno: il nuovo smartphone di HOTWAV infatti mette a disposizione una tripla fotocamera posteriore da 64 MP con cui scattare delle ottime foto, mentre i selfie sono affidati ad un sensore da 16 MP. Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione uno slot Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC e GPS (GLONASS, Beidou, Galileo), mettendo a disposizone anche la possibilità di avere maggiore sicurezza grazie al blocco dello smartphone con sensore per le impronte digitali oppure riconoscimento facciale.

Ultimo, ma non sicuramente per importanza, è la potente torcia da 150 lumen in grado di illuminare fino a 25 metri, utilizzabile facilmente anche sott'acqua. Il sistema operativo con cui è equipaggiato lo smartphone, invece, è Android 13 che permette di sfruttare tutte le novità dell'ultimo OS mobile di Google.

Crediti: HOTWAV

HOTWAV Cyber 13 Pro sarà disponibile da 21 agosto su AliExpress al prezzo 99€ per i primi 500 dispositivi venduti: al termine della propomozione il prezzo subirà delle piccole variazioni con ulteriori sconti, ma sarà sempre presente la spedizione gratuita dalla Cina.

Contenuto realizzato in collaborazione con HOTWAV.

