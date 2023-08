Apple rilascia la terza beta pubblica di iOS 17: ecco le novità

Il momento di iOS 17 si sta avvicinando giorno dopo giorno ed oggi Apple è pronta a fornire una nuova versione di test pubblica per tutti i curiosi utenti che non vedono l'ora di testare le novità in serbo per il loro iPhone. Le Public Beta sono delle versioni di prova del nuovo sistema operativo più stabili rispetto a quelle destinate agli sviluppatori, che consentondo ad un pubblico più vasto di toccare subito con mano le novità senza avere troppi problemi o bug.

iOS 17 Public Beta 3 disponibile da oggi

iOS 17 Public Beta 3 si mette in pari con la Beta 5 pubblicata ieri, introducendo le stesse migliorie proposte poche ore fa agli sviluppatori. Abbiamo quindi a disposizione le migliorie grafiche per l'App Store, una semplificazione delle indicazioni per l'utilizzo di Live Voicemail, migliorie grafiche per l'app Salute e il monitoraggio dell'umore, con la possibilità di localizzare il telecomando di Apple TV direttamente dal nostro smartphone utilizzando l'assistente vocale Siri.

Al contempo, arrivano anche delle migliorie grafiche per le icone dei Comandi rapidi e la possibilità di monitorare lo stato del telefono (bloccato/sbloccato) e la carica residua della batteria direttamente dalla funzione Check-in nell'app Messaggi. Safari, inoltre, quando utilizzeremo la navigazione in Privato ci suggerirà automaticamente di attivare il blocco delle schede con PIN o dati biometrici.

L'arrivo di iOS 17 è oramai dietro l'angolo, la versione finale dovrebbe infatti essere disponibile dopo l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 15, previsto per la seconda settimana di settembre.

