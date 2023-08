iPhone 15 sta arrivando: la data di presentazione trapela in rete

Come ogni anno Apple si appresta a presentare i nuovi iPhone nel mese di settembre, ma grazie ad un leak potremmo già avere la data del tanto atteso evento di lancio. Stando alle informazioni emerse online, infatti, i nuovi iPhone 15 potrebbero essere presentati nella seconda (o terza, a seconda di come si interpreta il calendario) settimana di settembre.

Apple presenterà iPhone 15 il prossimo 13 settembre?

Crediti: 9to5Mac

In queste ore, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da 9to5mac, alcuni operatori mobile avrebbero chiesto ai propri dipendenti di non prendere giorni di ferie per il 13 settembre, a causa di un importante annuncio di un nuovo smartphone. Tutti gli indizi portano ad iPhone 15, visto che Apple è solita tenere l'evento più importante a settembre e solitamente di martedì o mercoledì.

Con un evento in quel giorno, i pre-ordini per la nuova serie di smartphone potrebbero partire di conseguenza il venerdì successivo, ovvero il 15 settembre, con il lancio ufficiale atteso poi nella settimana successiva, indicativamente verso il 22 settembre. Si tratta ovviamente di speculazioni che non potranno mai essere confermate se non da Apple stessa.

Non ci resta quindi che attendere notizie ufficiali da parte della compagnia statunitense, che potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Quello che è certo è che iPhone 15 sta arrivando e ormai manca davvero poco.

