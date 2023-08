Flagship con Snapdragon 8 Gen 2 anche nel 2024: la nuova generazione costa troppo?

Nelle ultime ore sono emerse in rete delle indiscrezioni che suggeriscono che non ci libereremo molto presto di Snapdragon 8 Gen 2, l'attuale chipset di punta di Qualcomm. Secondo le informazioni pubblicate da un noto leaker, i produttori non starebbero acquistando chipset di nuova generazione a causa dei prezzi troppo alti, preferendo quindi le attuali tecnologie che potrebbero accompagnare sul mercato gli smartphone flagship anche nel 2024.

Prezzi troppo alti per le nuove tecnologie, i produttori si affidano al “vecchio” Snapdragon 8 Gen 2

Digital Chat Station, noto leaker in attività su Weibo, negli ultimi giorni ha condiviso alcune informazioni sui chipset che potremmo vedere a bordo degli smartphone flagship del prossimo anno. Secondo l'insider, infatti, i prezzi di Qualcomm per il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 (in arrivo a fine ottobre) sarebbero troppo alti, tanto da convincere i produttori di smartphone a cambiare strategia e a proporre la versione 8 Gen 2 anche nel corso del 2024.

Il leaker fa riferimento in particolar modo alle versioni “Standard“, che potrebbero quindi adottare la “vecchia” tecnologia di Qualcomm oppure passare alle piattaforme Dimensity di MediaTek, mentre le versione Pro, Ultra, Max (e chi più ne ha, più ne metta) potrebbero effettivamente usufruire del nuovo Snapdragon. Questa non è la prima volta che Qualcomm viene accusata di aver alzato troppo i prezzi, tanto che anche Samsung sarebbe pronta a tornare agli Exynos.

Si tratta, tuttavia, di un problema per nulla nuovo: negli ultimi 10 anni i costi di produzione degli smartphone sono aumentati sempre di più, proprio come evidenziato nel nostro approfondimento.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le