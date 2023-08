Samsung conquista la Cina: è la prima volta in oltre 10 anni

Nonostante sia l'azienda che guida il mercato globale da molti anni, Samsung ha sempre faticato a vendere nel mercato in Cina. Nel campo degli smartphone tradizionali, il colosso sud-coreano è pressoché assente (0,6% nel 2021) nel paese, cioè in quello che è a tutti gli effetti il più grande mercato mondiale, mentre invece in regioni come USA, Europa e India si aggira attorno al 20/30%. Un trend che va avanti da una decade ma che sembra star cambiando rapidamente con il boom degli smartphone pieghevoli.

Gli smartphone pieghevoli stanno premiando Samsung, anche nel mercato in Cina

Nell'arco di soltanto un anno, cioè dal Q1 2022 a quello 2023, Samsung è riuscita a passare dal 6% al 26% nella vendita di smartphone pieghevoli in Cina, un incredibile +333%. Anche in questo caso, la Cina rappresenta un'eccezione, perché nel resto del mondo Samsung ha il monopolio del settore foldable, con i vari brand cinesi che faticano a togliergli il traguardo. E mentre in occidente chi vuole acquistare un pieghevole si rivolge quasi unicamente a Samsung, in Cina c'è molta più scelta. Xiaomi, OPPO, vivo, Huawei, Honor: tutti i principali brand hanno uno o più modelli pieghevoli nel proprio catalogo.

Questo divario di varietà fra oriente e occidente ha portato a divergenze importanti, con la Cina che sta aumentando le proprie vendite molto di più rispetto ad altri mercati. Una crescita dovuta sia alla varietà offerta dai brand cinesi ma anche dalla rapida ascesa di Samsung, che dopo anni di assenza dal mercato cinese sta tornando a farsi presente. Nel primo trimestre del 2023, l'azienda è arrivata a toccare la 2° posizione, subito dietro Huawei e OPPO, entrambe al 27%.

Visto che parliamo del Q1 2023, merito di questo boom di Samsung va a modelli quali Z Flip 4 e Z Fold 4, a cui si aggiungono i nuovissimi Z Flip 5 e Z Fold 5, che potrebbero ulteriormente consolidare la sua quota di mercato in Cina. D'altro canto, le varie Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO e vivo non staranno certamente a guardare, a partire dal lancio dei prossimi MIX Fold 3, Find N3 ed N3 Flip ma anche il primo pieghevole OnePlus.

