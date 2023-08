OPPO Find N3 Flip svelato, fra immagini, specifiche e data

Aggiornamento 13/08: il nuovo pieghevole di OPPO è oggetto di un nuovo e corposo leak, trovate tutte le novità nell'articolo.

Nel corso dei mesi si sono susseguite voci ed indiscrezioni sul pieghevole Find N3, il nuovo smartphone/tablet di OPPO. Tuttavia, questo non dovrebbe essere l'unico modello foldable in arrivo: stando alle ultime novità, infatti, la compagnia cinese avrebbe pronto anche il successore del suo primo flip phone, OPPO Find N3 Flip.

OPPO Find N3 Flip è pronto al debutto: tutto quello che sappiamo sul flip phone

Inizialmente era apparsa un'immagine che rivelava il presunto look di OPPO Find N3 Flip, bollata però come fake dal noto leaker Evan Blass. Più recentemente, il leaker Yogesh Brar ha pubblicato una più attendibile immagine render del nuovo flip phone OPPO, rivelando più cambiamenti rispetto alla prima immagine trapelata. Rimarrebbe il display esterno verticale da circa 3″, ma questa volta il comparto fotografico avrebbe tre sensori disposti all'interno di un modulo circolare, con al centro il logo Hasselblad.

Passando alle caratteristiche, il comparto fotografico di OPPO Find N3 Flip dovrebbe ispirarsi a OPPO Reno 10 Pro: si vocifera di una 50+8+32 MP con sensore principale IMX890, stabilizzazione ottica OIS, ultra-wide e teleobiettivo. Il resto delle specifiche prevedrebbe il passaggio da MediaTek a Snapdragon per il System-on-a-Chip (non ancora conosciuto), un display interno LTPO da 6,8″ Full HD+ a 120 Hz con selfie camera da 32 MP, batteria sempre da 4.300 mAh ma con ricarica più rapida che salirebbe da 44W a 67W, come certifica l'ente cinese 3C.

Crediti: MIIT

Il lancio di OPPO Find N3 Flip è previsto in Cina entro fine agosto, mentre il lancio Global slitterebbe a settembre. Nell'attesa di ulteriori anticipazioni, vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato a OPPO Find N3, ma anche il confronto fra Samsung Galaxy Z Flip 5, OPPO Find N2 Flip e Motorola RAZR 40 Ultra.

