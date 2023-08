Realme GT 5 avrà una velocità di ricarica super: ecco il primo teaser

Il momento di conoscere il nuovo Realme GT 5 si sta avvicinando, ma l'azienda cinese ha deciso di stuzzicare i fan proponendo sui social alcuni teaser che anticipano quelle che saranno le peculiarità del nuovo smartphone. In paricolar modo, negli ultimi giorni sono arrivate informazioni sui tagli di memoria e sulla velocità di ricarica di cui sarà dotato il nuovo dispositivo di Realme.

Realme GT 5: i teaser svelano 24 GB di RAM e ricarica rapida da 240W

Crediti: Realme Crediti: Realme

Realme GT 5 sarà tra i primi smartphone a poter usufruire di 24 GB di RAM, per sfruttare al meglio tutta la pottenza dello Snapdragon 8 Gen 2 che secondo i rumor sarà il cuore pulsante della nuova produzione della compagnia cinese. Il nuovo teaser pubblicato in queste ore, inoltre, assicura che lo smartphone di Realme sarà tra i più veloci in assoluto per quanto riguarda la ricarica: il dispositivo infatti sarà munito di fast charge da 240W tramite USB-C.

Le altre specifiche tecniche sono attualmente avvolte nel mistero: si vocifera che Realme GT 5 possa essere dotato di spazio di archiviazione su memorie UFS 4.0 con tagli che andranno da 128 GB a 1 TB, mentre per quanto riguarda la fotocamera potremmo avere a disposizione un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, accompagnato da una lente ultra-wide da 8 MP ed un sensore per le macro da 2 MP.

Non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale per scoprire tutte le informazioni più importanti su quello che si preannuncia come il nuovo flagship di Realme.

