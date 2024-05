I giochi PSP su iPhone? Si, grazie ad un nuovo emulatore in arrivo

PlayStation Portable, per gli amici PSP, è sicuramente tra le console portatili più amate di sempre e molto presto gli utenti potranno tornare a giocare le perle videoludiche che hanno caratterizzato la piccola console di Sony anche sui propri iPhone. Grazie alle nuove politiche di Apple, infatti, gli emulatori possono finalmente approdare su App Store e a quanto pare nei prossimi giorni è atteso il lancio di un emulatore davvero molto popolare: PPSSPP.

Il celebre emulatore PPSSPP sta per arrivare anche su iPhone

PPSSPP è un emulatore in grado di eseguire su PC, Android (e presto anche iOS/iPhone) i giochi PSP in risoluzione Full HD o anche maggiore, grazie ad un upscaling delle texture e un post-processing degli shader che rendono l’immagine più piacevole e fluida. Il progetto è completamente open-source e stando alle ultime informazioni arrivate direttamente da Reddit, lo sviluppatore invierà l’app per la revisione ad Apple questa settimana.

Henrik Rydgard, papà di PPSSPP, starebbe facendo di tutto purché il suo emulatore rispetti perfettamente le nuove regole del l’App Store, nel tentativo di evitar qualsivoglia problema che possa causare un rifiuto per la pubblicazione su iOS. Il processo di approvazione può durare diversi giorni, quindi è possibile che l’emulatore della PSP possa arrivare su iPhone nel corso delle prossime settimane, al massimo entro i primi giorni di giugno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le