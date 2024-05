Con iOS 18 arrivano le scorciatoie vocali: un modo tutto nuovo di usare Siri

Apple in questi giorni ha annunciato una delle prime novità in arrivo con iOS 18 che cambierà il modo di utilizzare i comandi vocali su iPhone ed iPad, semplificando l’uso dei dispositivi e il aumentando l’accessibilità per il sistema operativo. Grazie alle nuove Vocal Shortcuts (scorciatoie vocali) gli utenti potranno avviare determinate funzioni di iOS semplicemente utilizzando la propria voce.

Le Vocal Shortcut cambiano il modo di usare Siri: in arrivo con iOS 18

Crediti: Apple

Grazie all’utilizzo delle scorciatoie vocali, gli utenti di iPhone e iPad potranno creare espressioni vocali personalizzate che Siri potrà comprendere per avviare scorciatoie e completare attività complesse. Non servirà più, quindi, pronunciare la frase di avvio “Siri” oppure “Hey Siri“, ma pronunciato la scorciatoia vocale impostata precedentemente si potrà avviare direttamente l’azione.

Per esempio, impostando “Anelli” come scorciatoia e collegandola all’app Fitness, pronunciando la scorciatoia vocale si potrà avere accesso immediato agli anelli delle attività dell’app precedentemente citata. Questa nuova funzione arriverà in iOS 18, o comunque con un nuovo aggiornamento entro la fine dell’anno: non ci resta quindi che attendere l’arrivo della nuova versione del sistema operativo mobile di Apple.

