Redmi Note 13R ufficiale a sorpresa: è il nuovo budget phone della serie

Mentre siamo in attesa del nuovo top di gamma Redmi K70 Ultra (dispositivo che dovrebbe arrivare con specifiche esagerate) ecco spuntare a sorpresa un’ennesima aggiunta alla serie Note di ultima generazione, per ora lanciata solo in patria. Si tratta di Redmi Note 13R, budget phone dal prezzo contenuto ma con buone specifiche tecniche: ecco le novità annunciate da Xiaomi.

Redmi Note 13R: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Dopo il modello Redmi Note 13R Pro lanciato addirittura lo scorso novembre, Xiaomi rispolvera la gamma Note con Redmi Note 13R (in versione standard). Il telefono non introduce grandissime novità rispetto alla generazione precedenze, anzi: ci sono molte specifiche in comune con Redmi Note 12R, ma con varie migliorie. Per prima cosa il refresh rate sale da 90 Hz fino ad un massimo di 120 Hz (per una maggiore fluidità), la selfie camera è ora un sensore da 8 MP e la ricarica passa da 18W a 33W.

Il design resta quasi invariato, così come il resto delle specifiche: il nuovo arrivato è sempre mosso dallo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm (ma nell’inedita versione Advanced, fino a 2,3 GHz) ed alimentato da una batteria da 5.000 mAh, mentre la fotocamera principale è ancora una volta un sensore da 50 MP con un obiettivo macro. Il prezzo di Redmi Note 13R parte da 1.399 CNY, circa 178€ al cambio attuale; di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili, seguite poi dalla scheda tecnica completa.

6/128 GB – 1.399 CNY ( 178€ )

) 8/128 GB – 1.599 CNY ( 204€ )

) 8/256 GB – 1.799 CNY ( 229€ )

) 12/256 GB – 1.999 CNY ( 255€ )

) 12/512 GB – 2.199 CNY (280€)

Redmi Note 13T – Scheda tecnica

Dimensioni /

Certificazione IP53

Display LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e fino a 550 nit di luminosità di picco

da (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a e fino a 550 nit di luminosità di picco Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core con 2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55

+ 6 x 2 GHz A55 GPU Adreno 613

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, mini jack cuffie, sensore IR, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con macro

(f/1.8-2.4) con macro Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con HyperOS

