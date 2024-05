Claude arriva in Europa: l’AI di Anthropic sbarca anche in Italia

Anthropic, a distanza di diversi mesi dal nuovo aggiornamento dell’intelligenza artificiale, ha finalmente resto disponibile Claude AI anche in Europa (e di conseguenza in Italia). Questo chatbot è uno dei più apprezzati sul web, in quanto particolarmente e preciso e poco incline alle “allucinazioni“, e da oggi può finalmente essere sfruttato anche nel nostro paese.

Claude è disponibile anche per gli utenti europei: si accende la sfida con ChatGPT e Gemini

Crediti: Claude

Claude è un’intelligenza artificiale creata da Anthropic, addestrata per comportarsi come un assistente versatile in grado di aiutare gli utenti con un’ampia gamma di compiti, come scrittura, analisi, problem solving, codifica e molto altro. Claude può essere sfruttata su desktop tramite il sito ufficiale e su mobile tramite le app ufficiali.

Gli utenti potranno utilizzare gratuitamente Claude 3 Sonnet, uno dei tre modelli presenti nella terza versione dell’intelligenza artificiale. Per poter usufruire dei vantaggi di Claude 3 Opus (il modello più potente), gli utenti dovranno necessariamente sottoscrivere un abbonamento Pro da 18€/mese (IVA esclusa).

La versione gratuita, tuttavia, mette comunque a disposizione le funzionalità di visione, è quindi possibile inviare documenti e fotografie a Claude per il riconoscimento, l’analisi e la creazione di riassunti tramite l’intelligenza artificiale.

