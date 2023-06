OPPO Find N3 avrà specifiche top, anche per ricarica e fotocamere

Ne è passato di tempo da quando Samsung era l'unica azienda ad aver presentato uno smartphone pieghevole. Ora i principali competitor hanno lanciato sul mercato le proprie soluzioni, in vari casi già con più capitoli. Come nel caso di OPPO Find N3, la terza incarnazione foldable della compagnia cinese: andiamo a scoprire quali saranno le novità del flagship tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato (ovviamente sotto forma di leak, in attesa di conferme ufficiali)!

OPPO Find N3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento non ci sono immagini ma è trapelato un bozzetto che dovrebbe mostrare il un cambio di look rispetto al precedente Find N2 (in copertina trovate un concept render basato sullo sketch). Quest'ultimo, infatti, presenta uno stile vicino alla serie Find X5, con un modulo fotografico rialzato rispetto alla scocca. OPPO Find N3 dovrebbe seguire la scia della gamma Find X6, con un ampio modulo fotografico circolare.

Il bozzetto fa riferimento anche al cugino OnePlus Fold, il quale dovrebbe essere un rebrand del modello targato OPPO. Quello che è certo è che ritroveremo un design in-fold, ossia con un pannello pieghevole verso l'interno.

Rispetto al predecessore, Find N3 dovrebbe avere schermi più ampio. Il display esterno passerebbe a 6,5″ di diagonale (contro i 5,54″ di Find N2) con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il pannello interno dovrebbe essere un'unità da 8″ (contro i 7,1″ di Find N2), con risoluzione QHD+ (2268 x 2440 pixel) e refresh rate a 120 Hz. In entrambi i caso potremmo ritrovare soluzione AMOLED E6 con tecnologia LTPO.

Find N2

Similmente alla scorsa generazione ci aspettiamo un lettore d'impronte posizionato di lato. Ovviamente è impossibile non aspettarsi una struttura migliorata, ancora più resistente e con un corpo più sottile e leggero rispetto a Find N2 (7,4 mm di spessore e 237 grammi di peso).

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di OPPO Find N3 dovrebbero basarsi sull'ultima soluzione di punta di Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2. Si vocifera anche del presunto 8+ Gen 2, ma al momento non è un chipset ufficiale. Lato memorie non mancheranno fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage UFS 4.0.

Find N2

Il pieghevole di OPPO dovrebbe alzare il tiro per quanto riguarda batteria e ricarica. Find N2 si affida ad un'unità da 4.520 mAh con il supporto ai 67W mentre Find N3 avrebbe dalla sua una batteria da 4.805 mAh con ricarica rapida da 80W. In aggiunta ritroveremmo la ricarica wireless, presente a bordo del primo Find N ed eliminata dal secondo capitolo.

Lato software ci aspettiamo Android 13, tramite ColorOS 13, mentre per la connettività non dovrebbero mancare il supporto Dual SIM 5G, GPS, NFC, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OPPO Find N3 dovrebbe attingere a piene mani dal cugino Find X6 Pro con un triplo modulo da 50 + 48 + 32 MP con un sensore principale IMX890, un ultra-wide IMX581 ed un teleobiettivo con zoom a periscopio. Il tutto condito con le immancabili ottimizzazioni targate Hasselblad. In merito alle fotocamere selfie si vocifera di due unità da 32 MP, una esterna ed una interna (in entrambi i casi tramite punch hole).

OPPO Find N3 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Find N3 non è ancora stata svelata ma le indiscrezioni puntano in dito in direzione dell'estate. Il lancio potrebbe avvenire ad agosto, ma restiamo in attesa di un'eventuale conferma da parte della compagnia cinese.

Mancano leak sul prezzo: Find N2 è stato lanciato in Cina ad un prezzo di partenza di circa 1000€ al cambio attuale (7.999 CNY). Per quanto riguarda il debutto Global, non sappiamo se arriverà o meno in Europa: alcuni indizi lasciano pensare che OPPO Find N3 resterà esclusiva cinese ma che possa arrivare a livello internazionale come OnePlus Fold.

Ricordiamo che Find N2 è rimasto in patria mentre il fratello OPPO Find N2 Flip ha debuttato a livello globale, anche in Italia.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le