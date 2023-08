OnePlus Open: scheda tecnica, prezzo e uscita

C'è voluto qualche anno, ma finalmente ci siamo: OnePlus sta per lanciare il suo primo smartphone pieghevole, inizialmente chiamato OnePlus V Fold ma il cui nome definito sarà OnePlus Open. C'è una certa attesa per questo smartphone, essendo il primo foldable targato OnePlus, un'azienda che è sempre stata molto attenta a offrire smartphone ad alte prestazioni. Vediamo quindi quali saranno le sue novità, fra immagini, scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Ultimo aggiornamento: 21 agosto

OnePlus Open: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo col dire che, se tutto va come previsto dalle voci di corridoio, OnePlus Open sarà sostanzialmente un rebrand del prossimo OPPO Find N3 per il mercato occidentale. A parte qualche piccola differenza, il pieghevole OnePlus dovrebbe avere la stessa estetica di quello OPPO, e questo significa un design infold e un modulo fotografico rotondo posto esternamente.

Sempre fuori troveremmo uno schermo da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) in 20:9, mentre da aperto ad accogliere ci sarebbe un 7,82″ QHD+ (2.268 x 2.440 pixel). Entrambi i pannelli sarebbero Samsung E6 con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, mentre il lettore d'impronte sarebbe posizionato lateralmente. Le colorazioni disponibili sarebbero due: Voyage Black ed Emerald Eclipse.

Specifiche tecniche

Da buon top di gamma, OnePlus Open sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, anche se si vocifera che OnePlus possa spingersi un po' più in là e adottarne la versione potenziata Leading Edition. In entrambi i casi, è un SoC a 4 nm TSMC, a cui sarebbero affiancate fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile.

All'interno del pieghevole OnePlus troverebbe spazio una batteria a doppia cella da 4.800 mAh, dotata del supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 100W e a quella wireless a 50W (anche in modalità inversa). Oltre a software Android 13 con OxygenOS 13, il comparto connettività comprenderebbe dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, e non mancherebbe una coppia di speaker stereo.

Ultima ma non ultima la fotocamera, che su OnePlus Open sarebbe una tripla dotazione da 48+48+64 MP con sensore principale stabilizzato otticamente (OIS), ultra-grandangolare Sony IMX581 e teleobiettivo periscopiale OmniVision OV64B, oltre a selfie camera punch-hole fuori e dentro da 32 e 20 MP. Ad arricchire il tutto ci dovrebbero essere le implementazioni software realizzate in collaborazione con Hasselblad.

Prezzo e data

Non c'è ancora una data ufficiale, anche perché il lancio di OnePlus Open sarebbe stato rinviato ed è adesso previsto a cavallo fra settembre e ottobre. Mancano anche informazioni sul prezzo di vendita, non avendo un precedente essendo il primo pieghevole prodotto da OnePlus, ma secondo le indiscrezioni sarebbe sopra i 1.000€ e sotto i 1.500€.

