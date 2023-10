OnePlus e OPPO hanno unito le forze per presentare il loro smartphone pieghevole

Era nell'aria già da parecchi mesi ma ora arriva una conferma “ufficiale”: OnePlus Open e OPPO Find N3 sono le due facce della stessa medaglia. I due brand hanno collaborato fianco a fianco per il nuovo smartphone pieghevole, dispositivo che arriverà in vari mercati ma con nomi commerciali differenti: ecco che cosa possiamo aspettarci da questa novità.

OnePlus Open e OPPO Find N3 sono lo stesso smartphone ed ora arriva la conferma ufficiale

Crediti: Unbox Therapy / OnePlus

Dopo la fusione avvenuta nel 2021, OPPO e OnePlus hanno cominciato a collaborare in modo assiduo, moltiplicando le risorse di ricerca e svluppo. Pete Lau si occupa della produzione dei due brand, i quali hanno lavorato fianco a fianco per la creazione di un nuovo smartphone pieghevole. Si tratta del primo modello foldable di OnePlus, risultato di una collaborazione congiunta tra i due team. Tramite un'intervista con un celebre canale YT e poi con un comunicato ufficiale, l'azienda ha confermato alcuni dettagli del dispositivo, che arriverà sul mercato come OnePlus Open.

Ovviamente non mancherà il marchio di fabbrica di OP, ossia l'Alert Slider: lo switch laterale permette di passare rapidamente dalla modalità Suoneria a quella silenziosa. In merito alle novità tecniche, uno dei principali punti di forza del nuovo smartphone sarà la cerniera: OnePlus ha dedicato anni di ricerca e sviluppo a questo elemento critico, con oltre 600 brevetti dedicati.

Crediti: Onleaks x Smartprix

La cerniera di OnePlus Open è frutto degli sforzi di progettazione del brand che attraverso un'attenta ottimizzazione dei materiali è riuscito a ridurre considerevolmente le dimensioni e il peso della cerniera, al tempo stesso migliorandone la sua resistenza. Rispetto alla soluzione proposta in OPPO Find N2, la cerniera del pieghevole OnePlus vanta ben 31 componenti in meno. Questa riduzione non solo ha contribuito a rendere il dispositivo più leggero, ma ha anche portato a notevoli miglioramenti nel design dei materiali e una maggiore resistenza complessiva. In particolare, la cerniera di OnePlus pieghevole è più piccola del 37% rispetto a quella in Find N2. Ottimizzando le dimensioni della cerniera, è stato possibile creare più spazio all'interno del dispositivo, consentendo di introdurre una gamma diversificata di elementi.

Il comunicato rilasciato dalla compagnia non lo annuncia esplicitamente ma ormai è chiaro: OnePlus Fold è un rebrand di OPPO Find N3. Il primo sarà lanciato a livello internazionale mentre il secondo, come avvenuto finora per la gamma, resterà esclusiva cinese.

