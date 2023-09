OPPO Find N3 sarà tra i primi flagship con il nuovo sensore Sony LYTIA

A fine agosto OPPO ha alzato il sipario sul suo nuovo smartphone pieghevole a conchiglia ma durante l'evento non c'è stata traccia del prossimo ibrido telefono/tablet. Manca ancora una data anche se le indiscrezioni non sono mancate, tuttavia il futuro foldable comincia a diventare più tangibile grazie ad un annuncio. OPPO Find N3 sarà tra i primi smartphone a montare un fotocamera Sony LYTIA!

OPPO Find N3 con una fotocamera Sony LYTIA: arrivano i primi dettagli

Find N – Crediti: OPPO

Negli scorsi mesi Sony ha annunciato i sensori fotografici di nuova generazione: a quanto pare il prefisso IMX potrebbe andare in pensione e cedere il posto direttamente alla gamma LYTIA (in questo caso con il prefisso LYT). E ora arriva l'annuncio ufficiale: OPPO lancerà uno smartphone equipaggiato con un sensore LYTIA dotato di tecnologia Pixer Transistor a doppio strato. Per quanto riguarda l'identità del dispositivo, gli insider propendono in direzione di OPPO Find N3: è lui l'ultima novità da svelare quest'anno. In merito al sensore dovrebbe trattarsi di una soluzione LYT800 da 53 MP (da 1/43″); questa fotocamera dovrebbe trovare spazio anche a bordo della serie vivo X100 (sempre secondo le indiscrezioni).

Crediti: Sony

Tornando al nuovo pieghevole, OPPO Find N3 dovrebbe offrire anche un sensore ultra-wide da 48 MP ed un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2X. Le selfie camera sarebbero da 20 MP e da 32 MP. Al momento è stato ufficializzato solo OPPO Find N3 Flip mentre il lancio del modello inedito dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane (si vocifera ad ottobre).

