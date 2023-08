OPPO Find N3 Flip ufficiale: il rivale di Galaxy Z Flip 5 è servito

L'evento di OPPO è finalmente giunto e con esso anche il nuovo pieghevole a conchiglia della casa cinese. Elegantissimo e stiloso, OPPO Find N3 Flip è un dispositivo maneggevole e performante: ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO Find N3 Flip: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo pieghevole a conchiglia

Design e display

Già il primo capitolo (ecco la nostra recensione) ha puntato sullo stile e sull'eleganza, ma con OPPO Find N3 Flip la compagnia asiatica si è superata. Il nuovo modulo fotografico dona un tocco in più alla cover posteriore, quasi interamente dedicata al display esterno. Disponibile nelle colorazioni Black, Pink e Beige, il dispositivo si arricchisce con un Alert Slider che va ad accompagnare il lettore d'impronte digitali (posizionato di lato).

La formula vincente non cambia e anche a questo giro ritroviamo un ampio schermo posteriore da 3,26″, una soluzione AMOLED con touch che può essere personalizzata completamente e che può essere sfruttata per utilizzare app e widget. Il display principale è un'unità AMOLED da 6,8″ (come nel caso del predecessore) con risoluzione Full HD+, profondità colore a 10 bit, fino a 1600 nit di luminosità di picco, tecnologia LTPO con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Il tutto è protetto da un vetro ultrasottile UTG.

Specifiche tecniche e fotocamera

Rispetto al precedente Find N2 Flip, il nuovo OPPO Find N3 Flip fa vari passi avanti in fatto di specifiche tecniche e di fotocamera. Il chipset a bordo è nuovamente una soluzione MediaTek, ossia il Dimensity 9200 accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0 (non espandibili). Non vi sono novità sul fronte della batteria, che rimante un'unità da 4.300 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 44W. Non mancano il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l'NFC, il GPS a doppia frequenza e Android 13 lato software (ovviamente sotto forma di ColorOS 13.2).

Il comparto fotografico si rinnova e lo fa in grande stile grazie una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP accompagnato da un ultra-wide da 48 MP ed il tanto agognato teleobiettivo (da 32 MP); non mancano le ottimizzazioni Hasselblad. Potete dare un'occhiata anche ai vari sample foto. Grazie all'ampio schermo esterno, il modulo può utilizzato per scattare selfie mozzafiato. Una volta aperto è presente un sensore da 32 MP, inserito nel punch hole centrale.

OPPO Find N3 Flip – Scheda tecnica

Dimensioni di 166,4 x 75,8 x 7,79 mm (aperto) e di 85,5 x 75,8 x 16.45 mm (chiuso) con un peso di 198 grammi

Display interno AMOLED 10-bit da 6,8″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) con 403 PPI, LTPO, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz, protezione con vetro ultrasottile UTG, 1600 nit di luminosità di picco

(2.520 x 1.080 pixel) con 403 PPI, LTPO, refresh rate a e campionamento del tocco a 240 Hz, protezione con vetro ultrasottile UTG, 1600 nit di luminosità di picco Display esterno AMOLED 8-bit da 3,26″ HD (382 x 720 pixel) con 250 PPI, refresh rate a 60 Hz e campionamento del tocco a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus, 900 nit di luminosità di picco

(382 x 720 pixel) con 250 PPI, refresh rate a e campionamento del tocco a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus, 900 nit di luminosità di picco Lettore d'impronte laterale

SoC MediaTek Dimensity 9200 (4 nm – 1* X3 3.05 Hz + 3* A715 2.85 GHz + 4 * A510 1.8 GHz)

(4 nm – 1* X3 3.05 Hz + 3* A715 2.85 GHz + 4 * A510 1.8 GHz) GPU Immortalis G715

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 44W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, USB Type-C, Alert Slider

tripla fotocamera da 50+32+48 MP f/1.8-2.0-2.2 con IMX890, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X (digitale 20X), ultragrandangolare a 114° ed ottimizzazioni Hasselblad

f/1.8-2.0-2.2 con IMX890, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X (digitale 20X), ultragrandangolare a 114° ed ottimizzazioni Hasselblad selfie camera IMX355 da 32 MP f/2.4

f/2.4 speaker stereo

sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.2

OPPO Find N3 Flip – Prezzo e uscita

Il nuovo pieghevole a conchiglia OPPO Find N3 Flip 5G è stato lanciato in Cina il 29 agosto, al prezzo di partenza di circa 861€ al cambio attuale (6799 CNY) per la versione da 12/256 GB. La variante maggiore, da 12/512 GB, viene proposta a circa 963€ al cambio, ossia 7599 CNY. Al momento non ci sono informazioni in merito al debutto in Europa: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità. Ricordiamo che manca all'appello OPPO Find N3, in arrivo in un secondo momento.

