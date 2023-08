Primi scatti di OPPO Find N3 Flip: ecco come migliorerà la fotocamera

La prossima settimana farà il suo debutto il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia del brand cinese, dispositivo che eredita l'eleganza del predecessore, ma con varie migliorie ed un tocco di stile in più. La compagnia cinese ha pubblicato i primi sample di OPPO Find N3 Flip, svelando come migliorerà la fotocamera.

OPPO Find N3 Flip alle prese con i primi sample fotografici: ecco come scatta il nuovo pieghevole

Crediti: OPPO

La prima cosa che salta all'occhio osservando il design del nuovo pieghevole è il cambio di look per il modulo fotografico. A questo giro è presente uno spazio circolare con all'interno tre sensori ed il logo Hasselblad. Sicuramente un passo avanti rispetto a OPPO Find N2 Flip e alla sua Dual Camera da 50 + 8 MP (con ultra-wide). A differenza di questo, infatti, abbiamo l'aggiunta di un modulo per i ritratti e delle ottimizzazioni targate Hasselblad.

Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO

I primi sample fotografici di OPPO Find N3 Flip ci mostrano il pieghevole alle prese con una serie di scatti con bokeh. La modalità Ritratto e l'utilizzo di un sensore dedicato permettono di ottenere degli scatti di tutto rispetto. Nonostante la bassa qualità dei file, è impossibile non notare come i soggetti in primo piano siano scontornati con estrema precisione.

Stando ai leak il nuovo Find dovrebbe offrire una tripla fotocamera da 50 + 8 + 32 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo. Probabilmente in realtà avremo invece una configurazione differente, senza teleobiettivo e con il sensore di profondità anticipato dai sample. Vedremo alla fine quale sarà il comparto corretto: per fortuna mancano solo pochi giorni al debutto, fissato per il 28 agosto! Nel frattempo, ecco le indiscrezioni dedicate alle specifiche.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le