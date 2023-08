OPPO Find N3 Flip e Watch 4 Pro hanno una data di presentazione

Nonostante il mese di agosto possa sembrare un periodo sotto tono (gran parte degli utenti si godono le vacanze e in generale tutto sembra scorrere più lentamente a causa dell'afa) in realtà di tratta di un periodo particolarmente prolifico per il mercato cinese. Dopo gli annunci di Xiaomi (con un mega evento che ha coinvolto il nuovo top pieghevole, Redmi K60 Ultra e vari accessori) stavolta tocca alla rivale OPPO. La compagnia ha annunciato un evento per fine agosto che vedrà protagonisti OPPO Find N3 Flip e il prossimo indossabile premium Watch 4 Pro.

OPPO Find N3 Flip e Watch 4 Pro: ufficiale la data di presentazione

La data di presentazione di OPPO Find N3 Flip e di Watch 4 Pro è fissata per il 29 agosto, in linea con le precedenti indiscrezioni. Stranamente la casa cinese ha annunciato l'uscita del suo pieghevole a conchiglia, ma non ha specificato la presenza di Find N3 (il suo smartphone foldable). Non è dato di sapere se il dispositivo farà capolino a sorpresa oppure se arriverà successivamente (come avvenuto anche con il probabile gemello OnePlus Open).

Per quanto riguarda OPPO Find N3 Flip, il dispositivo è stato già protagonista di vari leak. L'azienda ha confermato il design, con un look rinnovato per la fotocamera, la presenza di un ampio schermo esterno e la collaborazione con Hasselblad. Il chipset a bordo dovrebbe essere una soluzione Dimensity 9200 ma c'è anche chi punta ad un SoC Snapdragon. Il resto delle caratteristiche vede un display AMOLED da 6,8″ a 120 Hz, una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 67W e una fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP.

Oltre al flip phone ci sarà OPPO Watch 4 Pro, dispositivo che promette decisamente bene stando alle indiscrezioni. Ritroveremo un look squadrato, uno schermo curvo LTPO, materiali pregiati ed il supporto eSIM. Il tutto sarà mosso dallo Snapdragon W5, con un co-processore dedicato alla modalità a basso consumo, il GPS per la localizzazione, l'ECG e un sensore per la misurazione della temperatura.

