Dove comprare Xiaomi Band 8 Pro: il fitness tracker con AMOLED da 1.74″ e maggiore autonomia

Ad un anno dal debutto del primo modello Pro del fitness tracker più famoso al mondo, Xiaomi porta sul mercato la nuova Band 8 Pro con una serie di migliorie che convinceranno i fan del brand ad accaparrarsi al più presto il nuovo gadget della celebre compagnia. Scoprite subito dove acquistare la nuova Xiaomi Band 8 Pro, la smart band che promette maggiore autonomia con uno splendido schermo AMOLED!

Xiaomi Band 8 Pro: dove comprare il nuovo fitness tracker

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Band 8 Pro è dotata di un display AMOLED da 1.74″ con 60 Hz di refresh rate, 600 nit di luminosità massima, 336 PPI, supporto per la modalità Always-On e protezione Corning Gorilla Glass. Questo nuovo fitness tracker eredita il medesimo sistema di aggancio dei cinturini visto su Xiaomi Band 8, con una clip che rende più semplice e pratico il cambio. La sensoristica resta invariata, ma Xiaomi Band 8 Pro guadagna anche il supporto per il chip GPS GNSS. Per tutte le altre informazioni sul dispositivo, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato.

Il sistema operativo attualmente supporta solo le lingue inglese e cinese dato che è installato il Firmware China. Al rilascio del Firmware Global sarà possibile effettuare l'upgrade ed ottenere tutte le lingue, incluso l'italiano.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Xiaomi Band 8 Pro.

