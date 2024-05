Roborock si unisce a Garfield per “Una missione gustosa”

Roborock ha annunciato la collaborazione con Sony Pictures per l’uscita del film “Garfield – Una missione gustosa”. La partnership mostrerà come Roborock dia a Garfield la possibilità di esprimere sé stesso, in tutta la sua personalità di gatto pigro e divertente, garantendo allo stesso tempo una casa splendidamente pulita, ed evidenziando come la parte più divertente delle pulizie sia quella di lasciarle fare a qualcun altro.

Roborock + Garfield: la parte più divertente delle pulizie è sicuramente farle fare a qualcun altro!

Crediti: Sony Pictures

Attraverso una campagna creativa multi-media, che includerà oltre al placement nel film anche attività out of home in diversi Paesi, attività digital e sui social media, il franchise leader dell’intrattenimento e il produttore di robot aspirapolvere uniscono le forze per far incontrare i rispettivi pubblici, mostrando come uno dei gatti più amati al mondo possa trarre vantaggio dalla proposta di soluzioni automatizzate per la pulizia della casa di Roborock. “Rocking Life, With You” è infatti più di un semplice slogan per Roborock, bensì incarna uno stile di vita. Attraverso la collaborazione con “Garfield – Una missione gustosa”, il brand leader in soluzioni di pulizia smart invita il pubblico ad abbracciare lo stesso spirito spensierato e rilassato del celebre gatto arancione.

Garfield ama sporcare in casa, sparpagliando neve di parmigiano o bagnando le superfici con le bolle del temutissimo bagno. Ma come la maggior parte dei proprietari di casa, che siano animali domestici o persone, disprezza il noioso lavoro di pulizia dei pavimenti. Durante il film, Garfield e il suo fidato compagno di avventure, Odie, si aggirano su un’aspirapolvere robotico Roborock per combinare guai e disordini, mentre Roborock arriva in soccorso, ripulendo rapidamente i loro pasticci in un batter d’occhio. Grazie alle soluzioni multifunzione del brand per la pulizia e il lavaggio, i tappeti e i pavimenti possono rimanere perfettamente puliti, regalando a Garfield il tempo di fare pisolini a volontà, anche mentre l’aspirapolvere è in funzione.

“Roborock è entusiasta di collaborare con “Garfield – Una missione gustosa” per dare al protagonista ciò di cui sentiva la mancanza: una soluzione di pulizia che lo liberasse dalle sue responsabilità”, afferma Richard Chang, fondatore e CEO di Roborock. “Sia che si possieda un gatto, un cane o un altro animale domestico, concordiamo tutti sul fatto che tutti sporchino di tanto in tanto. Grazie alle soluzioni di pulizia di Roborock, i proprietari di animali domestici non devono più preoccuparsene, ma possono finalmente godere del tempo con i loro amici pelosi”.

Il film di Garfield è disponibile nelle sale a livello globale dal primo maggio. A questo link è possibile visitare il sito web italiano di Roborock e scoprire tutte le soluzioni adatte ai proprietari di amici a quattro zampe.

