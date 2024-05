LineageOS arriva su Rabbit r1: adesso è un Android a tutti gli effetti

Nelle scorse settimane, con l’arrivo dei primi dispositivi agli utenti che lo avevano acquistato, è montata la polemica sulla tecnologia utilizzata da Rabbit r1 per compiere la “magia” AI con cui era stato pubblicizzato. Scavando all’interno del sistema operativo, infatti, alcuni esperti sono riusciti a risalire ad AOSP con un semplice APK a gestire il tutto: adesso, invece, Android è completo grazie all’arrivo di LineageOS.

Uno sviluppatore è riuscito a portare LineageOS su Rabbit r1

Crediti: LineageOS

La polemica “Rabbit r1 è solo un’app di Android” può dichiararsi finita, perché adesso Rabbit r1 è davvero un dispositivo che monta Android. Lo sviluppatore conosciuto su Twitter/X come MarcelD505 è riuscito a portare sul dispositivo AI il sistema operativo completo di LineageOS (basato ovviamente su Android), confermando anche il fatto che alla fin fine i sospetti degli utenti erano fondati.

Il porting ha svelato anche alcune interessanti informazioni su quello che è l’hardware di Rabbit r1: il dispositivo infatti è alimentato da un chipset MediaTek Helio P35, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione su cui originariamente era installa una ROM personalizzata di Android. Si tratta quindi di specifiche che si trovano anche sui comuni smartphone sotto i 200€.

Al momento lo sviluppato non ha ancora pubblicato una guida su come installare LineageOS sul proprio Rabbit r1, ma assicurato che lo farà non appena il progetto sarà stabile e completamente funzionante.

