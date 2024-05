Apple Vision Pro 2, interesse calato? Trapela il prezzo, calerà molto

Servono ben 3.499$ per portarsi a casa il primo “computer spaziale” di Cupertino, un prezzo che potrebbe sensibilmente calare con Apple Vision Pro 2. Lo afferma Revegnus, noto leaker che è solito dare anticipazioni anche con netto anticipo, proprio come nel caso del visore della mela che non arriverà prima di qualche anno. Si vocifera comunque che la data di lancio potrebbe arrivare prima del previsto, forse per riaccendere un interesse che pare essere rapidamente calato.

Un nuovo leak suggerisce quale sarebbero data e prezzo di vendita di Apple Vision Pro 2

Crediti: Apple

Le informazioni ottenute e condivise da Revegnus ci dicono che Apple Vision Pro 2 sarebbe entrato in fase di sviluppo, con la catena di fornitura cinese SeeYA che starebbe inviando ad Apple le prime unità prodotte affinché vengano valutate in vista di quello che sarà il prodotto finale da fabbricare; fra le aziende coinvolte ci sarebbe anche Samsung, che dopo la diretta rivale SK Hynix sarebbe stata incaricata di realizzare e fornire le memorie LLW DRAM per il visore.

Dire quali saranno novità e caratteristiche di Apple Vision Pro 2 è ancora presto, anche se abbiamo già qualche indiscrezione; il lancio dovrebbe avvenire prima di quanto vociferato inizialmente, non nel 2027 bensì nel 2026. Chi crede che il visore Apple costi troppo, potrebbe ricredersi con la seconda generazione, che secondo il leaker verrebbe proposto a una cifra fra 1.500$ e 2.500$. Chi invece preferirà attenderne la versione economica, potrebbe dover rinunciare alla sua feature più sorprendente, anche se all’orizzonte ci sono anche i primi visori XR di Samsung e Huawei.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le