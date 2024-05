iQOO Neo 9S Pro ufficiale e costa pochissimo: il flagship killer con Dimensity 9300+

La serie Neo guadagna una nuova aggiunta, dopo il debutto dei modelli iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro e della versione Neo 9 Pro Global. L’ultimo arrivato si chiama iQOO Neo 9S Pro e si presenta come il più potente dell’intera gamma: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento solo in patria).

iQOO Neo 9S Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: iQOO

I teaser ufficiali ci avevano già dato un primo assaggio del design di iQOO Neo 9S Pro: il dispositivo attinge a piene mani dagli altri modelli della famiglia, con due sensori fotografici inseriti in due moduli circolari. La scocca è realizzata in vetro satinato anti-riflesso oppure in eco-pelle mentre le colorazioni disponibili sono tre (White, Red e Black). Frontalmente trova spazio uno schermo OLED 8T LTPO da 6,78″ con refresh rate a 144 Hz, luminosità fino a 1.300 nit e PWD Dimming avanzato; sotto il pannello è presente un lettore d’impronte digitali, mentre il punch hole centrale ospita una selfie camera da 16 MP.

Crediti: iQOO

L’unica differenza tra il dispositivo e gli altri modelli della serie riguarda il chipset: a bordo troviamo il Dimensity 9300+, versione nuova di zecca del SoC di punta targato MediaTek. È il rivale naturale dello Snapdragon 8 Gen 3, potentissimo e con un occhio all’AI. Il tutto è accompagnato dal chip proprietario iQOO Q1 (per migliorare le performance durante il gioco), da un sistema di raffreddamento avanzato (al liquido e con camera di vapore di grandi dimensioni) e memorie LPDDR5X/UFS 4.0. Il resto delle specifiche non cambia: ritroviamo una fotocamera da 50 + 50 MP (col sensore IMX920 ed un ultra-grandangolare) e la batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W.

Crediti: iQOO

È presente un’edizione limitata in collaborazione con NBA, ma si tratta di una confezione di vendita speciale (con alcuni gadget) distribuita da vari store cinesi. Per quanto riguarda il prezzo di iQOO Neo 9S Pro, si parte da circa 343€ al cambio attuale (in promozione): di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili. Il prezzo di listino di ciascuna versione è scontato per un’offerta lancio. Insomma, si tratta del primo vero flagship killer con Dimensity 9300+: i cugini vivo X100s e X100s Pro partono infatti da 3.999 CNY.

12/256 GB – 2.699 CNY ( 343€ )

) 12/512 GB – 2.999 CNY ( 381€ )

) 16/512 GB – 3.299 CNY ( 419€ )

) 16 GB/1 TB – 3.699 CNY (470€)

iQOO Neo 9S Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99/8,34 mm per un peso di 196/190 grammi

certificazione IP54

display OLED flat LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 1.200 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 1.200 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.043 mm 2

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9-2.0) con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1

(f/1.9-2.0) con , OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1 selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di OriginOS 4

