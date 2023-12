iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro ufficiali: il ritorno dei flagship killer più convenienti!

L’anno si conclude con due dispositivi d’eccezione, due smartphone caratterizzati da specifiche al top, un design rinnovato ed un prezzo appetibile. iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro sono i flagship killer del momento (freschi di lancio in Cina): andiamo a conoscere tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

La gamma iQOO 12 punta al top senza compromessi, con specifiche di alto livello e l’ultimo chipset Qualcomm. La serie Neo, come da tradizione, offre due smartphone dal rapporto qualità/prezzo stellare: si tratta di veri e propri flagship killer ed è un peccato non vederli in via ufficiale alle nostre latitudini. iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro cambiano look rispetto alla generazione Neo 8: la dual camera in un modulo squadrato cede il posto ad un comparto caratterizzato da due moduli circolari; non manca una versione con doppia colorazione e doppia texture posteriore.

La coppia di smartphone è equipaggiata con display AMOLED flat da 6,78″ con risoluzione 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), rapporto in 20:9, profondità colore a 10 bit e refresh rate a 144 Hz. Il chip iQOO Q1 è dedicato alla gestione del pannello, per una migliore esperienza visiva (sia nelle attività quotidiane che nella riproduzione di contenuti multimediali e di giochi). Le dimensioni sono di 163,53 x 75,68 x 7,99 mm per un peso di 196 grammi (la versione rossa e bianca ha uno spessore di 8,34 mm e pesa 190 grammi). Il lettore d’impronte digitali è tipo ottico e posizionato sotto il display.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro rispecchiano i leak precedenti e sono proprio quello che ci si aspetterebbe da due flagship killer. Il modello standard è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, chipset top di Qualcomm dello scorso anno, mentre la versione Pro è dotata del recente Dimensity 9300 di MediaTek. Di seguito trovate le caratteristiche di entrambi.

Neo 9 (Snapdragon 8 Gen 2) – octa core a 4 nm, 1* x Cortex-X3 @ 3,2 GHz + 4* x Cortex-A715/A710 @ 2,8 GHz + 3* x Cortex-A510 @ 2,0 GHz, GPU Adreno 740

+ 4* x Cortex-A715/A710 @ 2,8 GHz + 3* x Cortex-A510 @ 2,0 GHz, GPU Adreno 740 Neo 9 Pro (Dimensity 9300) – octa core a 4 nm, 1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz, GPU Immortalis-G720

I due dispositivi sono equipaggiati con batterie da 5.160 mAh con ricarica rapida da 120W. Il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore mentre lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Il software è Android 14, sotto forma di OriginOS 4 (l’interfaccia proprietaria di vivo per il mercato cinese). Per la connettività abbiamo il WiFi 7, Bluetooth 5.4, un sensore IR, GPS (a doppia frequenza per il modello Pro) ed una porta Type-C.

Il comparto fotografico di iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro è simile: entrambi i telefoni si affidano ad una doppia fotocamera con un sensore principale IMX920 da 50 MP (lo stesso di vivo X100) con stabilizzazione ottica OIS. Quello che cambia è l’obiettivo ultra-grandangolare, da 8 MP per il modello standard e da 50 MP per quello Pro. I due dispositivi offrono una selfie camera da 16 MP.

iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro sono stati lanciati in Cina al prezzo di partenza di 291€ al cambio attuale: si tratta di cifre davvero niente male e che svelano la natura di flagship killer dei due terminali. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

Neo 9 12/256 GB – 2.299 CNY (~ 291€ ) 16/256 GB – 2.499 CNY (~ 317€ ) 16/512 GB – 2.799 CNY (~ 355€ ) 16 GB/1 TB – 3.199 CNY (~ 406€ )



Neo 9 Pro 12/256 GB – 2.999 CNY (~ 380€ ) 12/512 GB – 3.299 CNY (~ 418€ ) 16/512 GB – 3.599 CNY (~ 457€ ) 16 GB/1 TB – 3.999 CNY (~ 508€ )



