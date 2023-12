EUENI FXH009 è la mountain bike elettrica tutta potenza e stile

Anche se siamo in pieno inverno gli amanti dell’avventura di certo non hanno mai smesso di dare sfogo alla loro passione. Attraversare le strade più impervie, i percorsi accidentati e le vie di montagna può essere difficoltoso senza il giusto veicolo. Se stai pensando di rinnovare la tua e-bike oppure di provare per la prima volta una mountain bike elettrica, allora EUENI FXH009 non ti deluderà (specialmente se in offerta con codice sconto e spedizione EU)!

Codice sconto EUENI FXH009: come risparmiare sull’acquisto della Mountain bike elettrica dal look stiloso

Crediti: EUENI

Se sei in cerca di un veicolo elettrico potente ed affidabile, in grado di affrontare qualsiasi tipo di sfida, allora EUENI FXH009 è sicuramente quello più adatto alle tue esigenze. Si tratta di una mountain bike elettrica caratterizzata da uno stile “da biker”, un grande faro frontale ed un motore da ben 750W. Grazie a quest’ultimo non sarà un problema affrontare pendenze e salite più difficili mentre gli pneumatici da 20″ garantiscono la massima tenuta su strada. Lato autonomia abbiamo fino a 45-50 km in modalità elettrica ma saliamo a ben 96 km in modalità assistita. Presenti all’appello un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD facile da consultare e doppie sospensioni (anteriori e sotto il sellino).

Crediti: EUENI

La bici elettrica EUENI FXH009 scende di prezzo su Geekbuying grazie al nuovo codice sconto dedicato; la spedizione gratis dall’Europa rende l’acquisto ancora più vantaggioso, dato che ti permette di ricevere la tua nuova MTB con celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

