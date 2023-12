Honor Pad 8 è il tablet da avere a meno di 220€: display 2K da 12″ e chip Snapdragon

Se cercate un nuovo tablet ad un prezzo davvero conveniente non potrete non restare affascinati dall’offerta lampo di TomTop di oggi, che sconta Honor Pad 8 a meno di 220€! Se il vostro desiderio è quello di avere un tablet dedicato interamente all’intrattenimento allora è il momento giusto di farvi il tanto atteso regalo di Natale in ritardo, risparmiando.

Honor Pad 8: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione per un tablet top

Crediti: Honor

Honor Pad 8 è un tablet dotato di display FullView da 12″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), che grazie al rapporto corpo-schermo del 87% è in grado di assottigliare i bordi fino a 7.2 millimetri. Il design unibody in metallo offre bordi tondi per una maggiore ergonomia, mentre il peso di soli 520 grammi lo rende perfetto per essere tenuto in mano anche per diverso tempo.

Il dispositivo è equipaggiato con il chipset Snapdragon 680 di Qualcomm, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. L’autonomia, invece, è delle migliori: ben 14 ore di riproduzione video e 59 giorni di standby grazie alla batteria da 7250 mAh che si ripristina in pochi minuti grazie al supporto per la ricarica rapida da 22.5W. Il sistema operativo installato su questo tablet è Android 12 personalizzato dalla MagicUI 6.1.

Gli amanti della fotografia e delle videoconferenze, invece, saranno felici di sapere che il tablet è anche dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP con modalità di scatto professionale, supporto HDR, modalità bellezza e filtri, mentre lo stesso sensore viene messo a disposizione anche della fotocamera frontale per i selfie. Per la connettività, inoltre, abbiamo a disposizione Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.1.

Honor Pad 8 è disponibile al prezzo di 216.19€ grazie all’offerta lampo di TomTop che lo sconta del 58% e che trovate direttamente qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

