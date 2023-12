Fratello minore dell’H27V13 (qui la recensione), il KTC H24V13 è un monitor da gaming estremamente interessante che, sulla carta, dovrebbe garantire qualità video e prestazioni ad un prezzo molto contenuto: costa meno di XXX euro, è un 24” compatibile con HDR e con un refresh rate di 100 Hz.

Un prodotto pensato non solo per il gioco, ma anche per l’utilizzo di tutti i giorni (in casa, in ufficio o in negozio), che si rivolge a quelle persone che vogliono qualità senza spendere cifre spropositate e, soprattutto, senza ingombrare troppo la scrivania.

Lo stiamo provando da qualche settimana, e siamo ormai pronti per parlarvi di tutti i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione KTC H24V13: monitor da gaming a 100 Hz, compatto ed economico

Contenuto della confezione

La confezione di vendita è realizzata in semplice cartonato, ma il monitor è protetto da due grandi strati di polistirolo, i quali gli consentiranno di arrivare integro durante la spedizione. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

Monitor KTC H24V13 ;

; stand;

alimentatore con presa europea/italiana;

cavo HDMI;

manualistica.

Design e materiali

Così come la versione più grande, il design del KTC H24V13 è caratterizzato da cornici molto sottili su 3 dei 4 lati della scocca frontale. La cornice posteriore invece continua ad essere leggermente più grande, ed integra il logo del brand.

Le linee sono pulite, la scocca è totalmente nera, ed anche la versione più compatta non integra alcuna caratteristica estetica che tecnicamente lo potrebbe collegare alla categoria dei monitor da gaming: non ci sono Led RGB, né tantomeno inserti che spiccano all’occhio, il che rende questo modello perfettamente adatto anche a contesti più “seriosi” come quelli da ufficio o in un negozio.

Il pannello viene sorretto da uno stand centrale rettangolare, che permette la giusta inclinazione del monitor sull’asse orizzontale, ma che può anche essere sostituito con qualsiasi tipologia di supporto compatibile con lo standard VESA 100.

E proprio come nel modello da 27”, anche nel KTC H24V13 il tasto per controllare l’accensione e lo spegnimento dello schermo, nonché l’attivazione dell’OSD, è posizionato sul lato destro della parte posteriore del pannello, in una collocazione piuttosto comoda da raggiungere e semplice da gestire.

Infine gli ingressi, che sono i medesimi: integra una porta HDMI 1.4, un’uscita VGA, un’uscita da 3.5mm per cuffie o speaker esterni e l’ingresso per l’alimentazione.

Caratteristiche tecniche

In realtà, le uniche vere differenze tra il KTC H24V13 e la versione da 27” sono nelle caratteristiche tecniche. Sia chiaro, si tratta di differenze poco incisive, ma ci sono ed è giusto tenerle a mente qualora si dovesse scegliere se acquistare il modello più piccolo o quello più grande.

Il pannello è un VA IPS HDR 10 con una diagonale da 223.87 pollici in formato 16:9, risoluzione FullHD e 8 bit di profondità colore. Scendendo più nel dettaglio abbiamo una gamma di colori pari al 99% sRGB, la frequenza di aggiornamento è fino a 100Hz, il tempo di risposta è di 16 ms e troviamo anche la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync e la tecnologia G-Sync.

Ed è proprio la compatibilità con queste due caratteristiche che rendono il KTC H24V13 quasi “unico” nella sua fascia di prezzo, non solo perché difficilmente a queste cifre si troverà un’alternativa che integri entrambe le tecnologie, ma soprattutto perché nonostante stiamo parlando di un monitor super economico, grazie a queste due tecnologie il tearing è totalmente assente: quando il frame rate non corrisponde al refresh rate, non si verifica mai quella sorta di “spezzamento” dell’immagine.

Nei nostri test, poi, la luminosità di picco si è avvicinata ai 300 nits, mentre l’angolo di visione è molto ampio: parliamo di 89° sia in verticale che in orizzontale, ed è un valore molto interessante soprattutto considerando l’ottimo rapporto di contrasto (se valutato in base al costo) che è di 4000:1.

Qualità video e funzionalità

Ora, se avete letto la recensione del modello da 27” non leggerete nulla di nuovo riguardo al KTC H24V13 perché, al netto di qualche piccola differenza tecnica, la qualità video che è in grado di garantire il modello da 24” è la stessa, ottima, qualità video che abbiamo riscontrato nel modello più grande, che alza tantissimo l’asticella del rapporto qualità/prezzo di questi prodotti.

Il punto fondamentale che abbiamo notato dai nostri test, è che si tratta di un prodotto molto concreto che fa quello che promette e che garantisce valori molto prossimi a quelli dichiarati dall’azienda. Sin dalla prima accensione si nota una buona calibrazione di fabbrica, e difficilmente ci si dovrà preoccupare di bilanciare tutte le impostazioni dell’immagine per migliorarne la resa visiva.

Si tratta quindi di un monitor perfetto non solo per il gioco, ma anche per un utilizzo più comune, e le sue dimensioni compatte sicuramente gli danno una marcia in più in quegli ambienti poco spaziosi, come nei negozi o negli uffici. È chiaro però, che si tratta di un modello pensato soprattutto per il gaming, anche se continua ad essere presente una porta HDMI di tipo 1.4 ed il tempo di risposta non è di certo ai minimi storici.

Va detto però, che quando ci si connette un PC compatibile o una Ps5 e una Xbox Series S|X, si nota subito la presenza delle tecnologie FreeSync e G-Sync, che rendono le immagini perfettamente uniformi anche in caso di discordanza tra frame rate e refresh rate.

Il menu OSD invece è quello tipico di KTC: permette di attivare tutte le funzioni integrate con il monitor, come il FreeSync stesso, l’HDR, modificare il tempo di risposta, calibrare l’immagine e attivare la modalità a bassa emissione di luce blu, e così via. Ed anche se stiamo parlando di un OSD piuttosto basilare, effettivamente tutte le voci menu sono chiare e semplici da raggiungere.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del KTC H24V13 è di 99,99 euro su Geekmall ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 89,99 euro utilizzando il nostro coupon. Capirete quindi che si tratta di un monitor molto economico, che però è in grado di garantire prestazioni e qualità video che difficilmente si riescono a trovare in questa fascia di prezzo.

Certo, con 10 euro in più ci si porterebbe a casa il modello da 27” (che in sconto con il nostro coupon costa 119,99 euro), ma per chiunque abbia bisogno di un prodotto compatto dalle ottime prestazioni, il KTC H24V13 è uno dei modelli con il rapporto qualità/prezzo più alto attualmente disponibile.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

