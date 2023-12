Humane AI Pin: il wearable per dire addio allo smartphone arriva a marzo

Aggiornamento 28/12: Humane ha ufficialmente annunciato che le spedizioni dei primi dispositivi AI Pin inizieranno nel mese di marzo 2024 e continueranno durante tutto l’anno in base al piazzamento del pre-ordine. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Da quando esiste, lo smartphone è prepotentemente entrato nelle nostre vite per non uscirne più, radicandosi profondamente nel quotidiano di miliardi di persone. Per questo, l’obiettivo di questo Humane AI Pin è apparentemente irraggiungibile: prenderne il posto per offrire ai consumatori un’esperienza meno invasiva e che accompagni la vita di tutti i giorni in maniera più naturale.

Humane AI Pin: il nuovo indossabile punta tutto su discrezione e intelligenza artificiale

Humane AI Pin si presenta come un piccolo quadrato, un po’ più grande del quadrante degli smartwatch con questo form factor, da appendere ai vestiti come fosse un badge. L’aggancio avviene in maniera magnetica, con la parte posteriore (quella a cui agganciarlo) che funge anche da batteria per alimentarlo e renderlo esteticamente più compatto e sobrio alla vista. Questo permette anche di usare più attacchi magnetici (ne vengono forniti due in confezione) e sostituirli quando la batteria è scarica, senza dover rinunciare a usare AI Pin.

A muoverne le specifiche hardware c’è un microchip Qualcomm customizzato (dovrebbe essere lo Snapdragon AR Gen 1), la base su cui si poggia la varia sensoristica, comprensiva di fotocamera e sensori di profondità e movimento con cui captare e registrare l’ambiente attorno a sé. Data la mancanza di un display, l’interazione con AI Pin avviene principalmente in due modi: i comandi vocali oppure un proiettore laser davanti cui mettere il palmo della mano per visualizzare le informazioni in tempo reale.

Inoltre, c’è anche un touchpad con cui interagire tattilmente e non mancano speaker e connettività per cuffie Bluetooth. Per evitare intrusioni nella privacy propria e altrui, va attivato manualmente per farlo agire e ha un LED di sicurezza che lampeggia per far capire agli altri che stiamo usando la fotocamera. La configurazione avviene tramite la piattaforma Humane.center, con cui personalizzare il gadget e avere accesso a note, foto e video creati con esso.

Come dice il nome stesso, AI Pin si fonda sul concetto di intelligenza artificiale ed è in grado di riconoscere oggetti e scritte tramite la fotocamera, dare consigli nutrizionali, effettuare traduzioni in tempo reale, riassumere le mail ricevute, scrivere messaggi col proprio stile e in generale sfruttare le capacità del modello LLM GPT-4 di OpenAI; c’è anche il supporto al servizio di streaming musicale Tidal, con una funzione AI DJ che crea playlist in base al contesto in cui ci si trova.

We are thrilled to announce that Ai Pin will start shipping in March 2024.



All of us here at Humane can’t wait for you to experience your Ai Pin, the world’s first wearable computer powered by Ai. We’re incredibly grateful for the enthusiasm and support, especially from our… pic.twitter.com/kTe4d3Jee7 — Humane (@Humane) December 22, 2023

Humane AI Pin ha un prezzo di vendita che ammonta a 699€, ma per usarlo serve anche un piano d’abbonamento a 24$ al mese per avere accesso alla rete dati con cui collegarsi alla piattaforma AI e per usare l’archiviazione cloud per foto e video; resta da scoprire se e quando arriverà anche in Italia.

Le prime spedizioni avverranno già nel mese di marzo 2024, dando priorità a chi ha mostrato supporto pre-ordinando per primi le AI Pin. Successivamente, le spedizioni continueranno durante tutto l’anno in base alle date di piazzamento dei pre-ordini.

