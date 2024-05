vivo X100s e X100s Pro ufficiali: quali sono le novità della nuova serie

Il mega evento di vivo non ha visto il lancio solo della variante top X100 Ultra (uno dei Camera Phone più potenti in circolazione), ma anche dei nuovi dispositivi della famiglia Xs. Si tratta di vivo X100s e X100s Pro: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato, insieme alle differenze con la serie regolare.

vivo X100s e X100s Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

X100s Pro – Crediti: vivo

Lo scorso anno l’azienda ha optato per il lancio di un solo dispositivo (vivo X90s) mentre a questo giro siamo alle prese con ben due modelli. Tuttavia, proprio come avvenuto in precedenza, si tratta di un aggiornamento che non va a stravolgere totalmente le cose. Rispetto a vivo X100 e X100 Pro ritroviamo solo due differenze: entrambi i telefoni, vivo X100s e X100s Pro montano il nuovissimo Dimensity 9300+; inoltre solo la versione base X100s presenta dei bordi flat anziché curvi (riservati quindi a X100s Pro e ai precedenti X100 e X100 Pro). Un’altra differenza riguarda la presenza della certificazione IP69 (anziché solo IP68).

I nuovi modelli della gamma vivo X100s sono entrambi dotati di display AMOLED da 6,78″ 1.5K con tecnologia LTPO, refresh rate a 120 Hz fino a 3.000 nit di luminosità e profondità colore a 10 bit, con un lettore d’impronte integrato. Tra le altre caratteristiche abbiamo il già citato Dimensity 9300+, batterie da 5.100 mAh e 5.400 mAh con il supporto alla ricarica da 100W. Solo il modello X100s Pro offre anche da ricarica wireless da 50W. Ricordiamo che X100 e X100 Pro hanno una tecnologia di ricarica più potente (120W) mentre il modello base monta una batteria da 5.000 mAh.

X100s – Crediti: vivo

Le fotocamere ricalcano quanto visto con la serie X100: il fratello maggiore X100s Pro presenta un sensore da 1″ da 50 MP con un teleobiettivo a periscopio Zeiss APO da 50 MP ed un ultra-wide da 50 MP; il modello minore monta un triplo modulo da 50 + 50 + 64 MP con teleobiettivo a periscopio e ultra-wide. Cambia anche l’ISP proprietario, ossia il chip vivo V3 per X100s Pro e V2 per la variante standard. Concludiamo con una panoramica dedicata al prezzo della serie vivo X100s: in basso trovate tutte le configurazioni disponibili, insieme alla cifra dedicata.

X100s Pro 12/256 GB – 4.999 CNY ( 640€ ) 16/512 GB – 5.599 CNY ( 717€ ) 16 GB/1 TB – 6.199 CNY ( 793€ )

X100s 12/256 GB – 3.999 CNY ( 512€ ) 16/256 GB – 4.399 CNY ( 563€ ) 16/512 GB – 4.699 CNY ( 601€ ) 16 GB/1 TB – 5.199 CNY ( 665€ )



vivo X100s vs X100s Pro – Quali sono le differenze

X100s – Crediti: vivo

Il design della nuova serie di vivo non cambia rispetto a quello della gamma X100, ma c’è una differenza tra i nuovi modelli (l’unica, in realtà) a cui abbiamo accennato anche poco sopra. vivo X100s presenta uno schermo flat (a differenza di X100 classico) mentre la versione maggiore X100s Pro ripropone un pannello con bordi curvi. Di seguito trovate differenze tra le specifiche tecniche dei due telefoni.

vivo X100s vivo X100s Pro dimensioni 163,12 x 75,78 x 7,8 mm per 203 grammi dimensioni 164,05 x 75,28 x 8,91 per 224 grammi certificazione IP69 certificazione IP69 display flat AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, 452 PPI, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit display curvo AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, 452 PPI, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Raffreddamento al liquido con VC Raffreddamento al liquido con VC SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720 GPU Immortalis-G720 RAM LPDDR5X RAM LPDDR5X storage UFS 4.0 storage UFS 4.0 batteria da 5.100 mAh con ricarica da 100W batteria da 5.400 mAh con ricarica cablata da 100W e wireless da 50W fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.57- 2.0-2.57) con IMX920, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo a periscopio OV64B (zoom ottico 3X, digitale 100X) | ZEISS + Vivo V2 (ISP) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.75- 2.0-2.5) con IMX989 da 1″, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo ZEISS APO Super con struttura a periscopio (zoom ottico 3X, digitale 100X) | ZEISS + Vivo V3 (ISP) selfie camera da 32 MP f/2.0 selfie camera da 32 MP f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR Android 14 sotto forma di OriginOS 4 Android 14 sotto forma di OriginOS 4

