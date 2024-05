I leggendari giochi PS1 arrivano su iPhone con l’emulatore Gamma

Con l’apertura di Apple nei confronti degli emulatori era solo questione di tempo prima che tutte quelle app che una volta erano considerate “fuorilegge” arrivassero in via ufficiale sull’App Store. Nel corso delle scorse settimane abbiamo visto che gli emulatori siano iniziati a spuntare “come funghi” nel marketplace di Apple, per la gioia degli utenti che possono finalmente rivivere le gioie del passato anche sul loro iPhone. Oggi, per esempio, tocca ai giochi PlayStation 1 con l’emulatore Gamma.

L’emulatore Gamma arriva su iOS: i giochi PS1 adesso girano anche su iPhone

Crediti: Canva

Gamma è un nuovo emulatore per iOS che permette di giocare ai grandi classici per PlayStation 1 anche su iPhone, riproducendoli con grande accuratezza ed aggiungendo anche un filtro CRT per riproporre la visione degli schermi di un tempo. L’interfaccia mette a disposizione un controller virtuale che, tuttavia, non è dei più semplici da utilizzare, per questo motivo vi consigliamo di munirvi di un controller compatibile con il sistema operativo di Apple.

L’emulatore è sviluppato da ZodTTD ed è totalmente gratuito, con la possibilità di effettuare il download direttamente dall’App Store senza dover necessariamente passare per marketplace di terze parti oppure effettuare il sideload dell’applicazione.

