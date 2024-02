iQOO Neo 9 Pro debutta in versione Global: il flagship killer si rinnova

La serie di flagship killer del brand partner di vivo si arricchisce con il nuovo iQOO Neo 9 Pro, stavolta in versione Global: uno smartphone completo e dal prezzo accessibile, caratterizzato da uno stile unico (la versione bicolore non poteva mancare all’appello) ed un comparto tecnico di fascia alta.

iQOO Neo 9 Pro Global: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Crediti: iQOO

Il nuovo arrivato prende il posto del precedente iQOO Neo 7 Pro e si presenta con un look rinnovato e specifiche potenziate. iQOO Neo 9 Pro mette da parte il modulo fotografico squadrato del precedessore ed opta invece per due spazi circolari, contenenti i sensori. Il dispositivo è stato presentato anche in Cina lo scorso dicembre: il modello Neo 9 Pro Global altro non è che un rebrand di iQOO Neo 9 standard cinese. Le specifiche restano invariate: abbiamo uno schermo AMOLED da 6,78″ 1.5K e refresh rate a 144 Hz, lo Snapdragon 8 Gen 2, il supporto alla ricarica rapida da 120W e una fotocamera principale IMX920 da 50 MP (con OIS). Il prezzo di iQOO Neo 9 Pro Global parte da circa 400€ al cambio attuale (8/128 GB, 35.999 INR) per poi salire a circa 422€ e 444€ per le varianti da 8/256 GB (37.999 INR) e da 12/267 GB (39.999 INR).

iQOO Neo 9 Pro Global – Scheda tecnica

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP54

display AMOLED flat (LTPO) a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A5104

GPU Adreno 740

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare

(f/1.9-2.2) con , OIS, ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di Funtouch OS 14

