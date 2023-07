iQOO Neo 7 Pro ufficiale: costa meno di 400€ ma ha lo Snap 8+ Gen 1

Da quando è stato creato come sub-brand di vivo, iQOO mira a offrire le migliori specifiche al miglior prezzo, e non fa differenza il nuovo iQOO Neo 7 Pro. Dopo aver conosciuto il modello base, anche in versione Global, iQOO ne ha presentato ufficialmente la variante Pro con specifiche tecniche di fascia superiore.

Vivo lancia il nuovo iQOO Neo 7 Pro, uno dei potenziali flagship killer del 2023

Design e display

Il look del nuovo smartphone è molto simile a quello di iQOO Neo 7 Racing Edition, con dietro un modulo fotografico circolare incastonato in un riquadro rettangolare. Disponibile nelle due colorazioni Dark Storm in vetro anti-riflesso e Fearless Flame in ecopelle, misura 164,81 x 76,9 x 8,85 mm per un peso di 194/199 grammi. Sul davanti c'è uno schermo piatto AMOLED E5 HDR10+ da 6.78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 388 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.500 nits e sensore ID integrato.

Specifiche tecniche

La scheda tecnica di Neo 7 Pro è capitanata dallo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, realizzato da TSMC a 4 nm e comprensivo di CPU octa-core Kryo (1 x 3,19 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 730. Le memorie sono da 8/12 GB di RAM LPDDr5 e 128/256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile, la batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W, impianti di dissipazione 3D a camera di vapore da 4.013 mm2 e il software si basa su Android 13 e Funtouch OS 13. Oltre al SoC Qualcomm c'è anche un co-processore dedicato al gaming, che utilizza il display per aumentare il frame rate dei giochi fino a 120 fps.

Il reparto connettività include supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/QZSS/Galileo, NFC, porta IR e USB-C 2.0, e non manca il motore di vibrazione lineare X-Axis con 4D Game Vibration. Infine la fotocamera da 50+8+2 MP f/1.9-2.2-2.4 comprensiva di Samsung GN5 con OIS, ultra-grandangolare e sensore macro, oltre a una selfie camera da 16 MP f/2.5.

Prezzo e disponibilità

iQOO Neo 7 Pro viene lanciato in India al prezzo di 34.999 INR (390€) per la variante da 8/128 GB, salendo a 37.999 INR (425€) per quella da 12/256 GB.

