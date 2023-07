Il 2 in 1 Xiaomi Book S scende sotto i 400€ su Amazon!

Dopo il debutto in Italia (insieme alla Band 7 e altri prodotti super interessanti), andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi Book S a prezzo super scontato: si tratta del primo tablet PC del brand, una soluzione che apre le porte a nuove scenari per la compagnia cinese. Inoltre è a tutti gli effetti il primo portatile ad arrivare alle nostre latitudini in via ufficiale e ora è possibile acquistarlo presso vari store. Andiamo a scoprire le migliori occasioni per risparmiare!

Xiaomi Book S è il primo 2 in 1 del brand cinese: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Il 2 in 1 Xiaomi Book S arriva con un display LCD da 12.4″ con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) e protezione Gorilla Glass. Il pannello è touch, con il supporto anche allo stilo; inoltre il dispositivo è accompagnato anche da una tastiera ufficiale (venduta separatamente, ma proposta in bundle per un periodo limitato).

Il cuore del notebook è lo Snapdragon 8cx Gen 2, con GPU Adreno 680, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Non mancano poi una batteria da 38 Wh con ricarica da 65W, una doppia fotocamera (frontale e posteriore) e Windows 11 lato software.

Il nuovo Xiaomi Book S, il primo 2 in 1 del brand cinese, è disponibile all'acquisto in offerta lampo su Amazon, con spedizione Prime: il PC tablet viene proposto a 399,9€ ossia il minimo per la piattaforma di e-commerce più famosa al mondo. Se siete interessati affrettatevi dato che si tratta di un'occasione decisamente ghiotta!

