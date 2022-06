Xiaomi Band 7, Book S, Electric Scooter 4 Pro e non solo: tutte le novità per l’Italia!

L'evento Smart Life di Xiaomi ha portato con sé alcune novità parecchio attese: un colpo di scena magistrale e dei protagonisti attesissimi da parte degli appassionati. Xiaomi Smart Band 7 arriva in Italia ed è in buona compagnia, vista la presenza del 2 in 1 Book S 12.4″ e della gamma Xiaomi TV A2: andiamo a scoprire tutte le novità, le caratteristiche ed il prezzo di ognuno dei nuovi prodotti!

L'evento Xiaomi del 21 giugno lascia senza parole, con tante sorprese: ecco le novità Smart Life

Xiaomi Smart Band 7 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

L'abbiamo desiderata, abbiamo sperato per un'uscita a stretto giro ed ecco che siamo stati accontentati (a sorpresa). Xiaomi Smart Band 7 è stata annunciata anche in Italia ed arriva con il suo look iconico ed alcune novità che i Mi Fan apprezzeranno. Rispetto alla precedente Band 6 abbiamo uno schermo più ampio: si tratta sempre di un pannello AMOLED, ma stavolta da 1.62″ con risoluzione 490 x 192 pixel. Xiaomi ha introdotto l'Always-On Display, una delle funzionalità più richieste dagli utenti. Niente da fare per il GPS, forse esclusivo di un'ipotetica versione Pro oppure rimandato alla prossima generazione (si spera). Inoltre non abbiamo la luminosità automatica.

Per il resto delle caratteristiche abbiamo oltre 100 modalità sportive, l'impermeabilità fino a 5 ATM, il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e dei livelli di SpO2.

La nuova Xiaomi Smart Band 7 arriva in Italia – finalmente – al prezzo di 59.9€, nella versione standard. L'indossabile sarà disponibile all'acquisto dal 22 giugno sullo store ufficiale e su Amazon, al prezzo promozionale di 49.9€ per 48 ore (fino ad esaurimento scorte). E se volete saperne di più, non perdete la nostra recensione dell'ultima versione della smart band più amata!

Xiaomi Book S è il primo 2 in 1 del brand, tablet e PC insieme

Passiamo ora alla grande novità della compagnia cinese, ossia il 2 in 1 Xiaomi Book S 12.4″. Il primo PC tablet di Xiaomi era stato anticipato da varie certificazioni, ma trovarlo a sorpresa in Italia fa un certo effetto. Il terminale porta una ventata di freschezza nel panorama dei notebook e rappresenta il primo PC del brand ad arrivare in Italia: un traguardo non da poco, che i Mi Fan attendevano da tempo.

Come il nome lascia intendere, il 2 in 1 è dotato di un ampio display touch LCD da 12.4″ (2.560 x 1.600 pixel e 500 nit di luminosità massima), con cornici decisamente ottimizzate. Il cuore del notebook è lo Snapdragon 8cx Gen 2, processore octa-core a 7 nm con architettura Kryo 495, GPU Adreno 680, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di storage SSD.

Lato connettività, il dispositivo offre sia il Wi-Fi Dual Band che il Bluetooth 5.1. Lato software troviamo Windows 11; sono presenti sia una selfie camera da 5 MP che un modulo posteriore da 13 MP, doppi microfoni e doppi speaker da 2W: insomma, si tratta di una soluzione perfetta sia per lo svago che per la produttività.

Xiaomi Book S 12.4″ debutta in Italia al prezzo di 699.9€, con disponibilità a partire dal 30 giugno sul sito ufficiale, Amazon e gli store fisici del brand. Separatamente sarà possibile acquistare anche la Keyboard al prezzo di 149.9€, la Cover al prezzo di 29.9€ e la Smart Pen a 99.9€. Per le prime 48 ore sul sito ufficiale il dispositivo sarà acquistabile a 699.9€ con Keyboard e caricatore Xiaomi 65W GaN Charger (Type-A + Type-C) inclusi nel prezzo.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: la mobilità green si rinnova ancora

Insieme al 2 in 1 e alla nuova smartband, arriva anche una novità per la mobilità green. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è il monopattino elettrico più potente del brand, dotato di un motore da 700W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Grazie alla batteria da 12.400 mAh, può coprire distanze fino a 45 km con una carica e offrire la potenza necessaria per superare con facilità pendenze fino al 20%. Il corpo in alluminio di livello aerospaziale è leggero, robusto e resistente alla corrosione.

Il monopattino, inoltre, è dotato di pneumatici tubeless autosigillanti da 10”, progettati per essere resistenti alle forature grazie a Xiaomi DuraGel e garantirne la solidità anche sulle strade dissestate. Le dimensioni più grandi di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, rispetto ai modelli precedenti, permettono al mezzo di sostenere un peso maggiore e migliorare il comfort dell'utente.

Inoltre, la nuova porta di ricarica magnetica e la sua apposita protezione garantiscono la sicurezza del caricatore quando è collegato. Presente all'appello un sistema frenante anteriore eABS ed uno posteriore a doppio disco.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro saranno annunciati successivamente.

Xiaomi TV A2: la nuova serie di televisori smart debutta in Italia

Dopo i modelli F2 con Fire TV OS, la compagnia di Lei Jun annuncia in Italia la nuova gamma di televisori smart Xiaomi TV A2, composta da quattro modelli (32/43/50/55″). La nuova TV A2 nella sua versione da 55’” è tra le varianti più apprezzate dagli utenti Xiaomi. Si tratta di un dispositivo smart home per la casa che garantisce una connettività AIoT semplificata, specifiche audio e video di alto livello.

Grazie alla sua elegante struttura unibody in metallo sorretta da un unico supporto, Xiaomi TV A2 55″ offre un design senza cornici. Dotato di un display 4K Ultra HD con Dolby Vision e campo visivo ultra ampio da 178°, la nuova smart TV porta un’esperienza visiva immersiva e fedele comodamente a casa. Completa il pacchetto la presenza del Dolby Audio, che permette di vivere un’esperienza audio estremamente coinvolgente. Non è tutto: l'Assistente Google è integrato nella TV e offre un controllo rapido dei dispositivi AIoT collegati tramite il telecomando Bluetooth a 360°. Tra le integrazioni figura anche Android TV 10, per poter garantire l'accesso a film e spettacoli attraverso le principali app, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube, oltre a migliaia di altre applicazioni tramite Google Play. Il dispositivo è inoltre dotato di Chromecast integrato.

La nuova serie Xiaomi TV A2 da 32″, 43″, 50″ e 55″ sarà disponibile dal 28 giugno sullo store ufficiale, Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia a partire da 249.9€ per la versione da 32″. La variante da 43″ sarà acquistabile al prezzo di 449.9€, da 50″ a 499.9€ e quella da 55″ a 549.9€. Chi acquisterà nelle prime 48 ore, fino a esaurimento scorte, sul sito le varianti da 43″, 50″ e 55″, avranno inclusa nel prezzo anche la Xiaomi Soundbar 3.1ch del valore di 279€.

