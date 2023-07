Nothing Phone (2): ecco come scatta la nuova fotocamera

L'11 luglio è il giorno del debutto del nuovo smartphone del brand “alternativo” Nothing, marchio fondato da Carl Pei (ex di OnePlus e figura storica della casa cinese). C'è molto hype intorno al prossimo modello, specialmente visto il balzo in avanti verso il segmento premium. Ma a parte le novità dal punto di vista hardware, quali saranno i miglioramenti lato fotografico? Le prime risposte arrivano direttamente dai sample della fotocamera di Nothing Phone (2).

Nothing Phone (2) alle prese con i primi sample della fotocamera

Crediti: Nothing

I primi scatti effettuati con il dispositivo sono arrivati da Carl Pei, a capo del brand. Il dirigente ha pubblicato i sample fotografici di Nothing Phone (2) e ha invitato tutti coloro che stanno testando il telefono a pubblicare delle immagini “senza filtri”. Pei fa anche un riferimento ai brand “che sfruttano fotografi professionisti o addirittura fingono che le foto DSLR vengano scattate sui telefoni”.

Di seguito trovate una breve galleria con gli scatti del capo di Nothing; i vari recensori hanno risposto all'appello, pubblicando a loro volta delle foto (le trovate direttamente in fonte, ovvero nel profilo Twitter di Carl Pei).

Crediti: Carl Pei/Nothing Crediti: Carl Pei/Nothing Crediti: Carl Pei/Nothing Crediti: Carl Pei/Nothing

I sample fanno riferimento sia a scatti all'aperto che al chiuso, in condizioni di luce ottimali e un paesaggio serale; il risultato non sembra niente male, tenendo anche conto che il software a bordo non è di certo quello definitivo (ma una beta). Inoltre anche gli scatti condivisi dai recensori sembrano mostrare una buona qualità in varie condizioni.

Stando alle indiscrezioni trapelate finora (qui trovate il nostro approfondimento), Nothing Phone (2) dovrebbe offrire una tripla fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con tanto di stabilizzazione OIS ed un teleobiettivo.

