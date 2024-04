Google Pixel 8a: un nuovo leak svela le funzioni AI e per quanti anni sarà supportato

Google sembra avere, anche quest’anno, un enorme problema di sicurezza: nelle ultime settimane (e addirittura mesi) in rete sono emerse così tante informazioni sul nuovo Pixel 8a da permetterci avere una panoramica generale ben precisa su questo “inedito” smartphone. In queste ore, come se non bastasse, con un leak sono arrivati sul web i materiali promozionali dedicati al dispositivo, svelando alcune delle funzioni AI che sarà possibile sfruttare e la durata del supporto e degli aggiornamenti offerti da Google.

Fotografie con AI e 7 anni di aggiornamenti per Google Pixel 8a

Dopo che sul web sono apparse immagini dal vivo e render in alta definizione, un nuovo leak in queste ore ci permette di dare un’occhiata anche alle funzionalità con intelligenza artificiale che Pixel 8a metterà a disposizione degli utenti. Questo nuovo smartphone potrà utilizzare la funzione Best Take per combinare le foto scattate in una migliore, l’Audio Magic Eraser per migliorare l’audio nei video, il Night Sight per migliorare le foto notturne, Cerchia e Cerca e il Call Assist, tutto questo grazie alla potenza del processore Google Tensor G3.

Pixel 8a, inoltre, metterà a disposizione una VPN integrata come tutta la serie Pixel, mentre Google anche per questo nuovo smartphone garantirà almeno 7 anni di supporto e aggiornamenti. Il materiale promozionale mette in risalto poche altre informazioni, come la batteria con ricarica rapida che dura tutto il giorno e la protezione IP67. Non ci resta che attendere, quindi, che lo smartphone arrivi finalmente sul mercato.

