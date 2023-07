OPPO Pad 2 ufficiale: ecco come cambia il nuovo tablet

All'evento di presentazione odierno non ci sono stati solo Reno 10 e Reno 10 Pro, ma anche un nuovo tablet che risponde al nome di OPPO Pad 2. Dopo i primi modelli, la compagnia ha deciso di rinnovare la sua gamma, con un terminale che però non si presenta in maniera del tutto inedita bensì con fattezze e caratteristiche che abbiamo già visto su un modello precedente.

OPPO Pad 2 è il nuovo tablet della compagnia, ma lo abbiamo già visto in passato

Design e display

Sì, perché OPPO Pad 2 è in tutto e per tutto un rebrand di OnePlus Pad, il ché non dovrebbe stupire più di tanto, visto che OnePlus è un sub-brand di OPPO e i due marchi sono soliti effettuare operazioni del genere. Questo significa che il nuovo tablet OPPO misura 258,03 x 189,39 x 6,54 mm per un peso di 552 grammi. Sul dietro ritroviamo la disposizione centrale del modulo fotografico circolare, mentre sul davanti c'è uno schermo IPS LCD con HDR Dolby Vision da 11,61″ 2.8K (2.800 x 2.000 pixel) in formato 7:5 e con refresh rate fino a 144 Hz. Manca il sensore d'impronte, ma è presente il riconoscimento facciale 2D.

Specifiche tecniche

La configurazione hardware di OPPO Pad 2 si fonda sul Dimensity 9000 di MediaTek, SoC high-end realizzato a 4 nm da TSMC che include una CPU octa-core (1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510), una GPU Mali-G710 MC10 e memorie da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile. La batteria è un'unità da 9.510 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC a 67W, il software è Android 13 con ColorOS 13.1, la connettività offre supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e USB-C 2.0 e non mancano fotocamere da 13 e 8 MP e 4 speaker stereo Dolby Atmos.

Per aumentare la produttività, il tablet è accompagnato dalla OPPO Pencil e dalla Smart Touchpad Keyboard, inoltre la ColorOS 13.1 porta con sé il Multi-screen Connect 2.0, con cui è possibile condividere file e fare il mirroring dello schermo in sincronia con lo smartphone (se compatibile). Sono utili anche le smart gestures: con due dita è possibile avviare lo split-screen e usare due app contemporaneamente, con tre dita si fanno gli screenshot e con quattro dita fino a quattro app possono essere messe in modalità flottante.

Prezzo e disponibilità

OPPO Pad 2 è disponibile in Italia al prezzo di listino di 599,99€. Preordinandolo dal 4 al 16 luglio nel prezzo sono compresi anche OPPO Pencil (del valore di 99,99€), Smart Touchpad Keyboard (del valore di 149,99€) e la custodia protettive Smart Case (del valore di 49,99€); preordinandolo dal 17 al 31 luglio il bundle comprende invece solo pennino e tastiera.

