OPPO Reno 10 e 10 Pro ufficiali in Italia: campioni di stile e fotocamera al top

I nuovi modelli della serie Reno escono dalla Cina e diventano Global, come anticipato già da varie settimane. OPPO Reno 10 5G e Reno 10 Pro 5G debuttano in Italia e portano una ventata di stile nella nostra penisola: ancora una volta la compagnia asiatica ha puntato forte sull'eleganza oltre che sulle performance. Andiamo a conoscere tutte le novità dei nuovi modelli, insieme ai dettagli sul prezzo e alle prime iniziative promozionali.

OPPO Reno 10 e 10 Pro arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo

Come anticipato dalle indiscrezioni precedenti, i modelli Global presentano alcune differenze rispetto alle controparti cinesi; inoltre manca all'appello la versione Pro+. OPPO Reno 10 5G e Reno 10 Pro 5G presentano un look simile e lo stesso vale per il display. A bordo di entrambi troviamo un'unità AMOLED con bordi curvi da 6,7″ con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz, 240 hz di campionamento del tocco, 950 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 2160 Hz ed un lettore d'impronte digitali integrato sotto il pannello.

Entrambi i dispositivo sono dotati di un corpo sottile e leggero, con uno spessore di 7,99 mm per Reno 10 e 7,89 mm per il modello Pro. Le colorazioni disponibili per il fratello maggiore sono Glossy Purple e Silver Grey mentre la versione standard richiama l'inconfondibile stile OPPO Glow, nei colori Ice Blue e Silvery Grey.

I due smartphone hanno anime differenti: Reno 10 Pro 5G si affida allo Snapdragon 778G (con 12 GB di RAM) mentre il fratello minore è equipaggiato con il Dimensity 7050 di MediaTek (con 8 GB di RAM); in entrambi i casi troviamo il supporto alla tecnologia OPPO RAM Expansion, grazie al quale è possibile convertire lo storage fino ad un massimo di 12 GB di RAM virtuale. La versione Pro è alimentata da 4.600 mAh di batteria con ricarica SUPERVOOC da 80W mentre OPPO Reno 10 offre un'unità da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Lato software è presente Android 13, sotto forma di ColorOS 13.

Le differenze continuano anche sul versante del comparto fotografico. OPPO Reno 10 5G è dotato di un triplo modulo da 64 + 32 + 8 MP con un sensore principale OV64B accompagnato da un teleobiettivo Sony IMX709 con zoom ottico 2X e digitale 20X ed un ultra-wide con FOV 112°. Con il fratello maggiore Reno 10 Pro si cambia leggermente registro: in questo caso abbiamo un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS e All Pixel Omni-Direction PDAF. Ritroviamo il teleobiettivo e la lente ultragrandangolare (da 32 e 8 MP). Frontalmente, i due smartphone montano una selfie camera da 32 MP.

OPPO Reno 10 Series – Prezzi & promozioni

OPPO Store

I nuovi smartphone della serie Reno sono disponibili in preordine e fino al 16 luglio è possibile beneficiare di uno sconto del 10% ed una serie di accessori in bundle. Per quanto riguarda OPPO Store, il portale ufficiale del brand, OPPO Reno 10 Pro 5G è acquistabile in sconto a 585€ (anziché 649,9€) in bundle con gli auricolari Enco Air 3 Pro, Band 2, una cover protettiva, 6 mesi di garanzia sullo schermo ed un supporto per l'auto; il fratello minore OPPO Reno 10 5G viene proposto a 449€ (invece di 499,9€) con gli auricolari OPPO Enco Air 3, una cover, 6 mesi di garanzia sullo schermo.

In aggiunta, nello stesso periodo, solo tramite DEM si potrà usufruire anche di un voucher da 20€ per acquistare in bundle Reno 10 Pro e di 10€ per Reno 10. Successivamente, dal 17 luglio fino al 31 Agosto, sarà invece attiva la promo nazionale con la quale sarà possibile acquistare Reno 10 Pro in bundle con Enco Air 3 Pro, Band 2, una cover protettiva e la garanzia di 6 mesi sullo schermo a 649,99€ mentre, Reno 10 in bundle con Air 3, una cover protettiva e la garanzia sullo schermo di 6 mesi a 499,99€.

Amazon

I vantaggi continuano: anche su Amazon è possibile approfittare di varie offerte esclusive. Dal 4 luglio al 16 luglio OPPO Reno 10 Pro 5G è acquistabile in pre-ordine in bundle con Enco Air 3 Pro, Band 2 e una cover protettiva in aggiunta a due supporti auto al prezzo di 585,00€ al posto di 649,99€. OPPO Reno 10 5G invece, è disponibile in bundle con Enco Air 3, cover protettiva e due supporti per l’auto al prezzo di 449,00€ invece di 499,99€. Infine dal 17 luglio al 31 agosto sarà attiva la promo nazionale che permetterà di acquistare i due smartphone in bundle con un supporto per l’auto rispettivamente al prezzo consigliato di 649,99€ e 499,99€.

