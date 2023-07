OPPO presenta Enco Air3 e Air3 Pro: design stiloso e audio Hi-Res con LDAC

OPPO rinnova la sua lineup di cuffie TWS portando oggi in Italia i nuovi modelli Enco Air3 e Enco Air3 Pro, che offrono agli utenti un design ricercato ed ispirato ai gioielli, con una qualità audio di altissimo livello. Grazie al Bluetooth 5.3, questi auricolari possono sfruttare la doppia connessione per interagire contemporaneamente con due diversi dispositivi, in modo di rimane sempre sul pezzo senza dover cambiare cuffie.

OPPO rinnova la lineup di TWS con Enco Air3 e Enco Air3 Pro

Crediti: OPPO

Le cuffie TWS OPPO Enco Air3 sono dotate di un diaframma da 13,4 millimetri ed una batteria che garantisce 6 ore di utilizzo (fino a 25 con la custodia di ricarica). Il particolare driver sopracitato garantisce una qualità di ascolto superiore, con bassi più profondi e voci più chiare e vivide. Questi auricolari, inoltre, sono equipaggiati con Cadence Tensilica HiFi 5 DSP e supporto a OPPO Alive Audio: una funzione che consente di godere di un suono surround di qualità cinematografica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

OPPO Enco Air3 Pro, invece, sono i primi auricolari al mondo ad utilizzare un diaframma in fibra di bambù con supporto all'ANC adattivo. Grazie alla certificazione Hi-Res Audio Gold, queste cuffie sfruttano la trasmissione ad alta risoluzione LDAC per garantire una fedeltà sonora altissima anche in wireless (fino a 990 kbps). La cancellazione attiva del rumore garantisce l'eliminazione dei suoni più fastidiosi fino a 49 dB, mentre la batteria integrata nelle cuffie offre un'autonomia di 7 ore (che sale a 30 con l'ausilio della custodia di ricarica).

Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Le cuffie OPPO Enco Air3 sono classificate IP54, ovvero resistenti agli spruzzi d'acqua, mentre gli auricolari Enco Air3 Pro sono classificati IP55 per la resistenza alla polvere e all'acqua, il che li rende perfetti per gli sport all'aperto. Entrambi i modelli sono dotati di connessione TWS Bluetooth 5.3, con supporto alla doppia connessione simultanea.

Gli auricolari OPPO Enco Air3 saranno disponibili al prezzo consigliato di 69.99€ (nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple), mentre le OPPO Enco Air3 Pro saranno proposte al prezzo di 89.99€ (nelle versioni White e Green). Entrambi i dispositivi sono disponibili da oggi su OPPO Store, mentre arriveranno nei prossimi giorni su Amazon Italia e nei principali negozi di elettronica.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le