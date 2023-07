Non solo smartphone e tablet: l’evento di Red Magic sarà davvero ricco

Tra poche Red Magic terrà in Cina un evento di presentazione che si preannuncia davvero scoppiettante. Oltre agli ampiamente citati Red Magic 8S Pro e il nuovo, e attesissimo, tablet da gaming, sembra proprio che l'azienda cinese sia intenzionata a lanciare una pletora di nuovi prodotti che faranno sicuramente felici gli amanti degli e-sport e dei videogiochi in generale.

Monitor e tastiera da gaming affiancheranno tablet e 8S Pro all'evento Red Magic

Il 5 luglio Red Magic presenterà al mondo il nuovo modello 8S Pro, il primo smartphone al mondo con 24 GB di RAM, affiancato dal primo tablet da gaming della rinomata compagnia cinese. Gli annunci, tuttavia, sembrano non terminare qui: con alcuni teaser lanciati sui social, infatti, Red Magic ha annunciato la presenza all'evento di almeno altri due prodotti.

Tra le sorprese in serbo ci sarà sicuramente il nuovo monitor QD-OLED da 49″ con rapporto d'aspetto in 32:9 ed una curvatura pari a 1800R. L'ampiezza del display garantirà, secondo il brand cinese, un'esperienza di visione a dir poco scioccante. Il teaser non cita la risoluzione del monitor, ma è lecito aspettarsi almeno il QHD con un refresh rate abbastanza alto, adatto al gaming.

Il monitor sarà accompagnato da una nuova tastiera meccanica wireless con ultra-low latency da un 1 millisecondo. Come ogni tastiera da gaming che si rispetti, anche quella di Red Magic sarà dotata di illuminazione RGB, con un'autonomia garantita di 200 ore grazie alla batteria da 4000 mAh.

Per scoprire tutte le novità di Red Magic basterà attendere ancora qualche ore: l'evento infatti si terrà nella giornata di domani e siamo sicuri che ci sarà davvero tanto di cui parlare.

