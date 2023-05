OnePlus Pad ufficiale: scheda tecnica, prezzo e uscita

È da parecchi mesi che gli appassionati di OnePlus aspettano la “sorpresa”: l'ecosistema del brand si espande e, dopo accessori audio, indossabili e smart TV, dà il benvenuto a OnePlus Pad. Un nome che lascia poco spazio all'immaginazione e che indica in maniera esplicita il primo tablet mai prodotto da OnePlus.

OnePlus Pad ufficiale: tutte le novità del primo tablet OnePlus

Design e display

Differentemente dagli altri modelli sul mercato, OnePlus Pad si presenta con un look tutto suo e uno spessore di 6,54 mm. Nella parte posteriore abbiamo uno stile unico nel suo genere nella colorazione Halo Green, con una fotocamera circolare posizionata al centro della scocca in metallo per favorirne l'utilizzo in modalità orizzontale; stessa cosa per la selfie camera frontale, posizionata in uno dei lati lunghi delle cornici, posizione comoda per le videochiamate.

Per il display c'è una soluzione 2.5D da 11,61″ 2.8K con rapporto di 7:5, un pannello con tecnologia LCD che vanta un elevato refresh rate a 144 Hz (per le app compatibili), oltre che supporto HDR10+ e Dolby Vision. Inoltre, vengono forniti anche OnePlus Stylo e Magnetic Keyboard, in modo da rendere il suo tablet una scelta più competitiva sotto il profilo della produttività.

Specifiche tecniche

OnePlus Pad è dotato di chipset MediaTek Dimensity 9000, SoC a 4 nm con CPU octa-core fino a 3.05 GHz e GPU Mali-G710. Lato memorie ci sono 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per l'autonomia, il tablet fa affidamento a una batteria a doppia cella da 9.510 mAh con ricarica rapida Super VOOC da 67W che lo carica in 80 minuti. Il pacchetto offre due varianti, Wi-Fi e 5G, oltre a Bluetooth 5.1 e ingresso mini-jack per le cuffie, mentre per le fotocamere c'è un sensore principale da 13 MP (con flash LED) e una selfie camera da 8 MP. La multimedialità è supportata anche da speaker stereo con tecnologia Omni Bearing Sound Field, pensata per direzionare il suono in base alla direzione dello schermo.

Per la parte software di OnePlus Pad, troviamo un firmware basato su Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13. Fra le sue funzioni troviamo RAM-Vita, pensata per poter aperte contemporaneamente fino a 24 app diverse senza intaccare la fluidità e il passaggio rapido fra un'app e l'altra. Utilizzandolo con smartphone basati su OxygenOS 13.1 o superiore, OnePlus Pad supporta la funzione Multi-Screen Connect per l'interazione fra smartphone e tablet.

OnePlus Pad – Prezzo e disponibilità

OnePlus Pad, il primo tablet in assoluto per il brand cinese, arriva in Italia al prezzo di 499€ per la sola versione da 8/128 GB, con disponibilità a partire dal 18 maggio. In dispositivo è in vendita tramite lo store ufficiale, insieme agli accessori Stylo a 99€, la tastiera Magnetic Keyboard a 149€ e la cover Folio Case a 59€. Chi lo acquista riceverà in omaggio il caricatore SuperVOOC da 65W del valore di 34,99€, mentre acquistandoli in bundle si avrà uno sconto del 30% sullo Stylo o sulle cuffie Buds Pro 2 e del 20% sulle Nord Buds 2. Gli studenti possono usufruire di uno sconto del 5%, e infine c'è un programma di permuta per dare indietro il vecchio smartphone, tablet e smartwatch e ottenere da 30 a 250€ di credito.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il