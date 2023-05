Optimus: il Tesla Bot è diventato più intelligente (Video)

Era il Tesla AI Day 2022 quando veniva annunciato Optimus, il primo robot umanoide che la compagnia di Elon Musk sta sviluppando per inserire Tesla nel mercato robotico. Negli occhi di molti, la compagnia che più ha dimostrato di vivere nel futuro è Boston Dynamics, il cui cane robotico Spot ha dato vita a una serie di cloni più o meno convincenti, fra cui lo Xiaomi CyberDog. Anche perché la prima dimostrazione di Tesla fu tutt'altro che convincente: Optimus non sapeva fare altro che salutare la platea, una presentazione che sembrò più uno stunt pubblicitario come se ne sono visti molti in passato che un vero e proprio annuncio.

Ecco di cosa è in grado Optimus, l'androide che Tesla sta preparando per il mercato

Sono passati otto mesi da allora, e nell'ultimo video pubblicato da Tesla possiamo vedere in azione l'ultima versione di Optimus, le cui capacità sembrano decisamente migliorate. Adesso riesce a camminare da solo, scansionando l'ambiente attorno a sé tramite l'apposita sensoristica per la profondità di campo, anche se le capacità motorie delle macchine di Boston Dynamics appaiono ancora piuttosto lontano. L'androide cammina lentamente e con fare incerto, anche se Tesla sta usando le sue tecnologie IA per addestrarlo a compiere operazioni più complesse come il maneggiare piccoli oggetti, potendo replicare i movimenti umani precedentemente registrati nel software. Può anche regolare la potenza dei movimenti, riuscendo a poggiarsi su di un uovo senza romperlo.

Grazie alle informazioni precedentemente pubblicate, sappiamo che Tesla Optimus è alto 1,8 metri per 56 kg, può essere gestito tramite comandi vocali e ha una capacità di trasporto fino a 20 kg, il tutto alimentato da una batteria da 2,3 kWh e un comparto microchip ripreso dai veicoli Tesla, per un prezzo che dovrebbe attestarsi sotto i 20.000$, in un futuro in cui avremo sicuramente anche alternative economiche come Xiaomi CyberOne.

