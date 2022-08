Xiaomi presenta il suo robot umanoide: può percepire le emozioni e riconosce gli ambienti

All'evento annuale Xiaomi, il colosso della tecnologia non solo ha alzato il sipario su tanti prodotti tech, ma ha anche mostrato qualcosa di davvero sbalorditivo. Stiamo parlando di CyberOne, ovvero il suo primo robot bionico umanoide.

Ecco CyberOne, il primo robot bionico umanoide di Xiaomi

CyberOne è il primo robot bionico umanoide sviluppato da Xiaomi, frutto di anni di studio, ricerca e sperimentazione di un territorio che necessita ancora di essere esplorato – quello della robotica intelligente, appunto.

CyberOne è un robot alto 177 cm e pesa 52 kg. Può camminare, cadere e rialzarsi, afferrare oggetti e trasportali. Il robot utilizza una varietà di tecnologie e algoritmi intelligenti che gli permettono di percepire e distinguere tra oltre quaranta emozioni diverse e riconoscere più di ottanta scenari ambientali. Tutte queste tecnologie sono state auto-sviluppate da Xiaomi Robotics Lab, come quello relativo al controllo del corpo robotico, che può coordinare il movimento di 21 articolazioni. E il sistema spaziale visivo MiSense, che può ricostruire il mondo reale in 3D.

Ovviamente, questo rappresenta solo il primo dei tanti sforzi che Xiaomi continuerà a intraprendere in futuro per rendere il suo robot ancora più intelligente e capace, e l'azienda stessa ha riferito che CyberOne lavora ogni giorno al fine di apprendere nuove abilità. Il colosso della tecnologia è convinto che i robot intelligenti entreranno a far parte della vita delle persone. Pertanto, continuerà ad investire in software, hardware e tecnologie smart da applicare in questo campo.

