Recensione Ecovacs Deebot T10 Plus: un segugio che controlla e pulisce la casa

Se solo fosse uscito circa un anno fa, l'Ecovacs Deebot T10 Plus sarebbe sicuramente stato un top di gamma. Però non è così, ma nonostante il brand abbia presentato il suo nuovo robot aspirapolvere con base di svuotamento assieme al suo modello di punta (l'Ecovacs Deebot X1, che abbiamo testato qualche mese fa), parliamo comunque di un prodotto di fascia alta, anche se meno ambizioso, che probabilmente per molti utenti potrebbe anche essere migliore rispetto al top di gamma del brand.

E potrebbe esserlo perché in primo luogo costa meno, anche se è comunque un modello costoso, ma soprattutto perché per alcune persone potrebbe essere più comoda la presenza di una base di autosvuotamento piuttosto che un sistema avanzato di lavaggio del pavimento con i tipici mop rotanti.

Recensione Ecovacs Deebot T10 Plus: un robot eccellente che controlla e pulisce la casa

Design e materiali

Visto così a primo acchito, l'Ecovacs Deebot T10 Plus potrebbe sembrare un robot aspirapolvere Xiaomi: il design è quello tipico circolare, ha un diametro di 35 cm ed uno spessore di circa 10 cm, c'è la torretta laser, ed è disponibile solo nella colorazione bianca. Inutile dire che la base di ricarica e pulizia automatica sia molto voluminosa, il che rende questo modello adatto soprattutto a chi ha spazio disponibile in casa perché, ed è un dato di fatto, come tutti i prodotti della categoria sarà praticamente impossibile nascondere l'Ecovacs Deebot T10 Plus in zone poco ampie. C'è però un motivo per questo ingombro: nella base di pulizia automatica dell'Ecovacs Deebot T10 Plus c'è un sacco per lo sporco di ben 3.2L, che è il più grande della categoria.

Nella parte superiore del robot poi, c'è anche la tipica torretta laser utilizzata per la mappatura dell'ambiente circostante che, anche grazie ai circa 10 cm di spessore del robot, non è mai di troppo intralcio. Anche se una cosa devo dirla: nella mia esperienza, ad esempio, ho avuto qualche problema con la porta della cuccia del mio cane. In soldoni, ad ogni ciclo di pulizia devo ricordarmi di chiuderla perché l'aspirapolvere tende ad urtarci in continuazione proprio con la torretta.

Ma è la zona anteriore del dispositivo il vero punto distintivo dell'Ecovacs Deebot T10 Plus. Così come abbiamo visto nell'X1, anche questo modello integra un sistema ottico con telecamera ultra grandangolare, che è davvero eccezionale: si chiama AIVI 3.0 ed ha lo scopo di riconoscere automaticamente gli ostacoli, i mobili ed altri oggetti in casa, grazie ad un sensore 3D e ad una fotocamera 960p che, tra le altre cose, si potrà utilizzare anche come una vera e propria telecamera di sicurezza.

In quanto a contenitori per acqua e polvere voglio fare una premessa. Per come la vedo io, in un prodotto che è in grado di auto-pulirsi, per come la vedo io sarebbe stato molto più intelligente integrare un contenitore per lo sporco più piccolo, a favore di un contenitore per i liquidi molto più capiente. Anche perché, male che vada dovesse riempirsi il contenitore della polvere, il robot potrebbe auto-svuotarsi e continuare la pulizia.

In realtà però, anche l'Ecovacs Deebot T10 Plus continua ad avere il contenitore per la polvere più capiente rispetto a quello dell'acqua: sia chiaro, si tratta di contenitori con una capienza nella media di mercato, ma continuo ad avere la fissazione che le aziende dovrebbero trovare soluzioni alternative per permettere ai robot aspirapolvere lavapavimenti di contenere più acqua.

A differenza del “fratello maggiore”, Ecovacs Deebot T10 Plus non integra due mop rotanti ma è dotato di un tipico panno in microfibra con il quale pulirà il pavimento. Si tratta però di una soluzione posizionata su una struttura in grado di vibrare per 600 volte al minuto che, come vedremo, garantisce una pulizia niente male.

Pulizia, lavaggio e funzionalità avanzate

Con i suoi 3000 Pa, in quanto a potenza di aspirazione Ecovacs Deebot T10 Plus è di 2000 Pa sotto la lineup X1. E sì, è un divario piuttosto importante, che però nella vita di tutti i giorni si sente davvero poco. Certo, non è tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più potenti della categoria e sì, a prezzi inferiori si possono trovare soluzioni sulla carta più potenti, ma c'è una cosa sulla quale Ecovacs ha lavorato tantissimo, che aumenta sostanzialmente il rendimento dell'aspirazione: l'ottimizzazione della pulizia e della mappatura.

Grazie al sistema di intelligenza artificiale che anima l'Ecovacs Deebot T10 Plus, nonostante i suoi 3000 Pa questo robot aspirapolvere lava e aspira decisamente meglio anche rispetto ad alcuni modelli con 5 Kpa di potenza. In soldoni, non c'è davvero nulla da criticare all'aspirazione del nuovo robot di Ecovacs, anche in quanto a pulizia lungo i bordi: grazie a due spazzole laterali rotanti che, tra l'altro, sono decisamente più lunghe della media, l'Ecovacs Deebot T10 Plus è in grado di pulire molto bene anche in prossimità dei battiscopa.

Buono anche il sistema di lavaggio dei pavimenti che, grazie alle 600 oscillazioni al minuto è decisamente più incisivo rispetto a quello che otterrebbero altri modelli senza questa funzionalità. Vero è però, che per un lavaggio “vero” la soluzione con i mop rotanti rimane la migliore. Personalmente però, preferisco un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di auto-pulirsi e con un sacchetto che può durare fino a 2 mesi, piuttosto che un modello in cui è necessario l'intervento umano sia per lo svuotamento del contenitore per lo sporco che per la gestione dei contenitori di acqua (pulita e sporca) nella base di ricarica.

Ma le funzionalità dell'Ecovacs Deebot T10 Plus non finiscono qui. Grazie ai tanti sensori, il dispositivo può essere utilizzato come telecamera di sicurezza, con tanto di audio a due vie, possibilità di registrare video o scattare foto, e controllo remoto in modo da farlo girare manualmente nella stanza. È possibile utilizzare la telecamera e vedere il flusso video anche quando il robot sta pulendo casa, ed il riconoscimento degli oggetti e degli ostacoli è davvero perfetto: grazie all'AI, dopo la prima mappatura della casa, si potranno vedere ad esempio le posizioni del water e di altri mobili: un particolare che verrà sfruttato anche da un'altra funzionalità della quale parleremo a breve.

Applicazione

Come tutti i prodotti dell'azienda, anche l'Ecovacs Deebot T10 Plus viene gestito con l'app Ecovacs Home. È un'app che conosciamo bene e che negli anni è diventata sempre più ottimizzata. Certo, continuano ad esserci dei piccoli problemi di traduzione, ma per il resto si tratta di un sistema che funziona decisamente bene.

Tramite l'app è possibile gestire le tipiche impostazioni del robot, come la quantità di acqua utilizzata, la potenza di aspirazione, la frequenza di pulizia dei due mocio etc. Si possono impostare pulizie programmate e si può cambiare la lingua parlata dal robot: insomma, in Ecovacs Home si trovano tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

Ma non finisce qui: oltre alla possibilità di gestire la funzione di videocamera, con l'applicazione è possibile sfruttare ed impostare altre due novità, uniche nel loro genere. Così come negli X1, anche nell'Ecovacs Deebot T10 Plus troviamo un assistente digitale del tutto indipendente da quello di Google ed Amazon: ok, si potrà comunque associare ad Assistant ed Alexa, ma dicendo la parolina magica “Ok Yiko”, seguita da un comando, gli si potrà per esempio dire di “pulire sotto il divano”, o di andare a lavorare in una zona ben precisa della casa. E questo è possibile proprio perché il Ecovacs Deebot T10 Plus è in grado di riconoscere gli oggetti.

Inoltre, sempre tramite l'applicazione, è possibile accedere ad una ricostruzione in 3D della propria casa, che si potrà ulteriormente personalizzare inserendo tutta una serie di oggetti di arredo che andranno a personalizzare il sistema di riconoscimento integrato.

Autonomia della batteria

La batteria dell'Ecovacs Deebot T10 Plus è un'enorme 5200 mAh che, considerando la potenza di aspirazione di 3000 Pa, garantisce un'autonomia quasi da record. Con la minima potenza di aspirazione, questo robot può lavorare anche oltre i 200 minuti, che diventano circa 130 con la massima potenza d'aspirazione e con il lavaggio dei pavimenti. Ed è inutile girarci intorno: è un'autonomia ottima.

Ma qui torniamo alla questione del contenitore dell'acqua: il vero limite di questo robot è che, in ambienti grandi, ci si troverà con la batteria carica ma con l'acqua terminata, e si sarà costretti a riempire il contenitore. Sia chiaro però: in ambienti fino a circa 120 metri quadrati, l'acqua contenuta nel robot sarà più che sufficiente.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deebot T10 Plus è di 899 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo con un coupon sconto di 100 euro: per lo sconto cliccate su “Acquista ora” ed attivate il coupon direttamente nello store. È un prodotto costoso? Sì. Vale i soldi che costa? Sarebbe stato meglio se fosse costato intorno ai 599 euro, questo è vero.

Ma si tratta di un modello che, così come la lineup X1, alza di parecchio l'asticella nel mondo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, e lo fa non con la potenza nuda e cruda, ma con l'ottimizzazione della pulizia, con l'intelligenza artificiale e con funzionalità avanzate che è impossibile trovare in altri modelli.

Insomma, senza girarci intorno: attualmente, i robot aspirapolvere e lavapavimenti da battere sono quelli di Ecovacs.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.