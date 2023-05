Calano ancora le vendite dei pieghevoli, ma c’è più concorrenza per Samsung

Dopo l'abbuffata di smartphone pieghevoli che c'è stata nel terzo trimestre del 2022, tutti i produttori in gioco stanno assistendo a un calo delle vendite che si sta protraendo forse più del previsto. Lo evidenzia Ross Young di DSCC, noto analista del settore display, che ha pubblicato dei grafici riguardanti i risultati di mercato aggiornati al Q1 2023.

Prosegue il calo delle vendite nel mercato dei pieghevoli, e Samsung inizia ad accusare la concorrenza

Z Flip 5 e Z Fold 5

Nel Q3 2022 si è registrato l'attuale record, passando da meno di 2 milioni a oltre 6 milioni di pieghevoli venduti in tutto il mondo, una crescita pari al +500%. Un'impennata tale non poteva che portare a una decrescita fisiologica nei mesi successivi, visto che la platea a cui si rivolge il mercato dei foldable ha già provveduto ad acquistarne uno. A fine 2022 si è così scesi a 3 milioni per poi calare ulteriormente a 2,1 milioni nell'arco dello scorso Q1 2023. Parlare di crisi delle vendite sarebbe prematuro, anche perché parliamo di quella che è ancora una nicchia, mentre il dato più interessante è quello relativo ai brand in gioco.

The top 5 models in Q1’23 were the Z Flip 5 at 27%, the Huawei Pocket S at 15%, Galaxy Z Fold 4 at 13%, Oppo Find N2 Flip at 11% and the Huawei Mate X3 at 6%. pic.twitter.com/BVOujQCMbt — Ross Young (@DSCCRoss) May 17, 2023

Era da quasi due anni che Samsung non scendeva così in basso, per quanto abbia ancora in mano il 45% del settore pieghevole, seguita poi da Huawei e OPPO a pari merito al 20%, mentre le varie Honor, Motorola, vivo e Xiaomi si contendono quote molto minoritarie. Sappiamo poi che, degli oltre 2 milioni di modelli venduti, il 27% sono stati Samsung Galaxy Z Flip 4, confermandosi come il pieghevole più venduto degli ultimi anni per distacco, seguito da Huawei Pocket S al 15%, da Galaxy Z Fold 4 al 13%, da OPPO Find N2 Flip all'11% e da Huawei Mate X3 al 6%.

Questi numeri ci raccontano una storia che è divisa fra occidente e oriente: se si guarda solo al mercato Global, le quote di Samsung si alzano notevolmente, perché è solo sul mercato cinese che Huawei e OPPO riescono a ottenere tali risultati, visto che parliamo di un'azienda bannata e di una che sembra stia lasciando il mercato europeo. Inoltre, il grafico ci ricorda che nei primi mesi di ogni anno Samsung cala ciclicamente perché è passato tempo dai suoi ultimi pieghevoli mentre le aziende cinesi stanno lanciando i propri; da metà a fine anno, invece, Samsung torna ad avere il monopolio grazie alla spinta delle nuove uscite per la serie Z Fold e Z Flip. A questo giro però avremo Google Pixel Fold e OnePlus Fold, che potrebbero dire la propria anche sul mercato occidentale, ma la minore diffusione sul mercato non aiuterà.

