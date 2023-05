Logitech con iFixit: riparare mouse e tastiere sarà più facile

Da sempre, la missione del team iFixit è quello di denunciare la scarsa riparabilità dei dispositivi elettronici, perciò la partnership con Logitech non può che essere una buona notizia per i suoi clienti. Da quando il concetto di diritto alla riparazione è diventato più sentito dagli utenti, aziende come Apple, Samsung e Google hanno fatto passi in avanti in quella direzione. Finora se n'è parlato perlopiù in ottica smartphone, tablet e PC, ma fra i gadget più diffusi in circolazioni ci sono senz'altro anche mouse e tastiere.

Il diritto alla riparazione arriva anche su mouse e tastiere Logitech, grazie al team iFixit

In collaborazione con iFixit, quindi, da adesso è possibile acquistare parti di ricambio come batterie, piedini e viti per le serie di mouse Logitech MX Master ed MX Anywhere, con relativi strumenti e guide alla riparazione. Questa novità consentirà ai possessori dei suoi mouse di smontarli, ripararli e prolungarne la vita con più facilità rispetto a prima, nella speranza che nell'arco di poco tempo venga data la possibilità di sostituire anche altre parti e soprattutto vengano aggiunte anche le sue tastiere.

Secondo il report Global E-Waste Monitor 2020, da qui al 2030 le previsioni parlano di oltre 75 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, da qui la volontà di evitare che vengano gettati prodotti che sarebbero potuti essere riparati. A più riprese, l'Europa ha dimostrato di voler creare nuove leggi per avere dispositivi più riparabili e duraturi e combattere l'odioso fenomeno dell'obsolescenza programmata.

