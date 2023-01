Google pubblica i manuali di riparazone di Pixel 7 e 7 Pro, ma solo per alcuni utenti

In queste ore, Google ha pubblicato sulle proprie pagine di supporto il manuale di riparazione dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Tuttavia, i documenti sono disponibili solamente nella lingua francese e non tutti potrebbero avervi accesso. La scelta, come prevedibile, non è casuale: dal 2021, infatti, la Francia obbliga i produttori di dispositivi elettronici a fornire tutte le informazioni sui prodotti, inclusi i manuali di riparazione.

I manuali di riparazione per Google Pixel 7 e 7 Pro disponibili in francese

Gli utenti francese possono finalmente avere informazioni dettagliate su come riparare i propri Google Pixel 7 e 7 Pro, ma dalla pubblicazione di queste guide potrebbero trarne vantaggio gli utenti di tutto il mondo grazie alla globalizzazione. Nonostante i manuali siano solo in francese, infatti, possono essere scaricati e tradotti praticamente da chiunque.

Nonostante la pagina del supporto abbia un accesso ristretto in base alla geolocalizzazione, i file possono essere scaricati liberamente. “Si può utilizzare il manuale di riparazione dei Pixel per provare a risolvere i problemi con il telefono” si legge sulla pagina di Google, “Riparate un Pixel danneggiato utilizzando parti originali; smontate il telefono e riassemblatelo; rimuovete e sostituite le parti.“

Google, inoltre, fornisce anche un importante avviso: “Riparare un dispositivo da soli potrebbe mettere a rischio la vostra sicurezza oppure danneggiare il telefono. Raccomandiamo di far riparare il dispositivo solo ai professioniti ed utenti con l'appropriata esperienza tecnica“.

Potete scaricare i manuali di riparazione per Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro attraverso questi link. Ovviamente le versioni originali sono disponibili solamente il lingua francese.

