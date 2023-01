Con il visore AR/VR di Apple si potranno creare app in un modo unico

In queste ore sono emerse sul web nuove indiscrezioni riguardanti una delle possibili nuove funzioni del visore AR/VR di Apple. Stande alle informazioni riportate da alcune fonti autorevoli, la compagnia di Cupertino starebbe progettando un software in grado di creare delle vere e proprie app per la realtà mista tramite l'utilizzo dell'assistente vocale Siri.

Sarà Siri a creare le app per noi con il visore AR/VR di Apple

Questo nuovo software, secondo quanto riportato da Wayne Ma di The Information, non sarà destinato solo agli sviluppatori ma sarà aperto anche ai comuni utenti che potranno sfruttare Siri per progettare delle app senza la necessità di scrivere alcun tipo di codice. Al momento, Apple fornisce già degli strumenti per la creazione in AR come Reality Composer su iPhone e iPad, ma questo nuovo tool andrebbe ben oltre le sue capacità.

“Con questi strumenti software, Apple spera che le persone che non hanno conoscenza della programmazione possano creare le loro App tramite l'utilizzo di Siri, pubblicandole poi sull'App Store. Questo strumento, per esempio, permette agli utenti di creare animali virtuali che si muovono nella stanza, calcolando dimensioni, animazioni e spazio 3D da zero” si legge nel report di Wayne Ma.

La fonte citata dal giornalista, tuttavia, ha visto in azione questo strumento nel lontano 2021: è possibile, quindi, che il software si sia evoluto ancora, oppure sia stato del tutto cancellato. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di Reality Pro, il primo visore AR/VR di Apple.

