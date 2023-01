Nuova chicca per Siri: riavvia iPhone e iPad usando solo la voce

Una delle nuove funzioni arrivate con iOS 16 e passate in sordina è la possibilità di essere aiutati da Siri, l'assistente vocale di Apple, per riavviare facilmente gli iPhone e gli iPad. Pronunciando il comando corretto, infatti, è possibile riavvia il nostro smartphone o tablet senza mai toccare un singolo tasto.

Grazie ad iOS 16 Siri può aiutare anche a riavviare iPhone e iPad

Siri è stato spesso criticato, ma questa nuova funzione può tornare davvero utile a tutti: tutti gli iPhone con iOS 16 e gli iPad con iOS 16.1 possono essere facilmente riavviati utilizzando unicamente la voce e senza mai toccare con mano il dispositivo. Nel caso in cui abbiate attivo il comando “Hey Siri“, infatti, non servirà neanche richiamare manualmente l'assistente.

Il procedimento è molto semplice: assicuratevi che sul vostro dispositivo sia installato iOS 16 (iOS 16.1 nel caso dell'iPad) e seguite il procedimento che trovate qui sotto. In men che non si dica, Siri avrà riavviato con estrema facilità il vostro iPhone o iPad.

Riavviare iPhone o iPad con Siri Attiva Siri Pronuncia “Hey Siri” per attivare l'assistente vocale (solo nel caso sia attiva la modalità “hand-free”, altrimenti tieni premuto il tasto d'accensione per attivare Siri) Invia il comando Pronuncia la frase “Riavvia l'iPhone” oppure “Riavvia l'iPad” Conferma il riavvio Pronuncia “Si” oppure premi il tasto “Riavvia” apparso sul dispositivo

In questo modo l'assistente vocale di Apple effettuerà un riavvio completo del dispositivo, chiedendoci nuovamente il codice di sblocco una volta riacceso. Una funzione davvero utile, non trovate?

Vi ricordiamo che in queste ore Apple ha pubblicato la versione 16.3 di iOS: per tutte le novità relative a questo nuovo firmware per iPhone e iPad vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento.

